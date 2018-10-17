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CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu? CHP yerel seçimler 2019 adayları

31 Mart 2019’da yerel seçimler için sandık başına gidilecek. Siyasi partiler yerel seçimlerde adaylarını belirlemek için çalışmalarını yapıyor. CHP, aynen 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi açık olarak İYİ Parti ile gizli olarak da HDP ile ittifak yapmanın peşinde. CHP seçimlerde mevcut belediyeleri ellerinde tutmanın peşinde. Bunlardan biri de Eskişehir. CHP Eskişehir’de yine Yılmaz Büyükerşen ile devam edecek mi?

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:41
CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu? CHP yerel seçimler 2019 adayları

31 Mart 2019’da yerel seçimler için sandık başına gidilecek. Siyasi partiler yerel seçimlerde adaylarını belirlemek için çalışmalarını yapıyor. CHP, aynen 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi açık olarak İYİ Parti ile gizli olarak da HDP ile ittifak yapmanın peşinde. CHP seçimlerde mevcut belediyeleri ellerinde tutmanın peşinde. Bunlardan biri de Eskişehir. CHP Eskişehir’de yine Yılmaz Büyükerşen ile devam edecek mi?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) belediye başkan adaylarıyla ilgili karar merci olan Parti Meclisi 24 Ekim'de toplanacak. Edinilen bilgiye göre, bu toplantıda ismi üzerinde uzlaşılan, herkesin hemfikir olduğu, üzerinde hiçbir tartışma olmayan belediye başkan adaylarının isimleri onaya sunulacak.  Toplantı sonunda 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmesi düşünülen bazı belediye başkan adaylarının da ilan edilmesi bekleniyor. Kulislere göre Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen’in adaylı  onaylanacak.

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CHP Mersin belediye başkan aday adayları açıklandı

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CHP Bakırköy belediye başkan adayı kim oldu?

      

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 11:41
  1. CHP Eskişehir belediye başkan adayı kim oldu?
  2. chp 2019 yerel seçimler
  3. yılmaz büyükerşen

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