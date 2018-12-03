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Eski il başkanı ile beraber CHP'li 120 kişi AK Parti'ye geçti

CHP Şırnak eski il başkanı Mehmet Uğur, 22 yıldır içerisinde bulunduğu partisinden istifa ederek, o dönemki yönetim kurulu üyeleriyle beraber AK Parti'ye geçti.

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:01
Eski il başkanı ile beraber CHP'li 120 kişi AK Parti'ye geçti

CHP’den istifa eden Şırnak eski il başkanı Mehmet Uğur, yönetimi ile birlikte partisinden istifa ederek törenle Ak Parti’ye geçti. AK Parti Şırnak İl Başkanlığı'nda düzenlenen törene Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, partililer ve vatandaşlar katıldı. AK Parti'ye geçen Uğur’a parti rozetini, İl Başkanı ibrahim Halil Erkan taktı.

"Bundan sonra yerimiz burasıdır"

Törende kısa bir konuşma yapan eski CHP'li yeni AK Partili Uğur, "Bütün ömrüm Cumhuriyet Halk Partisi’nde geçti. 22 yıl CHP Şırnak İl Başkanlığı'nı yaptım. Bir vesileyle CHP Şırnak Milletvekilliği adaylığı bana verilmeyince, hiç tanımadığımız bir arkadaş gösterildi. Seçimden sonra, 26 Haziran'da partiden istifa ettim. İl yönetimi, merkez yönetimi, ilçe yönetimi ve yönetim kurulu olduğu gibi kurultay delegeliğinden istifa ettik. Bugünden itibaren bütün arkadaşlarımla birlikte, Ak Partiliyiz ve Ak Parti’ye çalışacağız. Şırnak Belediye Başkanlığı'nı da alacağız. Biz 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminden üç gün sonra CHP’den 120 kişi istifa ettik. Eski il yönetim kurulu, merkez ilçe kurulu ve ilçe başkanı yakında AK Parti’ye geçecek. Bundan sonra yerimiz burasıdır. Yuvamız burası olacak" dedi. 

AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da yaptığı konuşmada, Mehmet Uğur ve arkadaşlarına teşekkür ederek, "Şırnaklı bir siyaset adamı olan, Şırnaklı bir değer olan, sadece siyasetçi vasfıyla değil, aynı zamanda da bir aile büyüğümüz olan Mehmet Uğur beyi de bugün bizim partimizin içinde görmekten de ayrı bir mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 10:01
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