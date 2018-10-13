Yerel seçimlerde Esenyurt sonuçları kritik ödeme sahip. AK Parti Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun görevi bırakmasından sonra yerine Ali Murat Alatepe getirildi. Mart 2019 seçimlerinde AK Parti'nin Ali Murat Alatepe ile yola devam edip etmeyeceği bilinmiyor. Esenyurt'da CHP güçlü bir aday çıkararak belediyeyi kazanmanın peşinde. CHP'nin Esenyurt'da HDP ile ittifak yapacağı da gündemde. Peki CHP Esenyurt Belediye Başkan aday adayları açıklandı mı? CHP'nin Esenyurt Belediye başkan aday adayı isimleri...

CHP'ye yakınlığıyla bilinen bir gazete 31 Mart 2019 yerel seçimlerde CHP'nin Esenyurt aday adayı olacak isimleri açıkladı. İşte CHP'nin Esenyurt aday adayları: Tuncer Marangoz, Kemal Deniz Bozkurt ve eski İl Başkanı Cemal Canpolat.

CHP Maltepe belediye başkan aday adayları belli oldu! CHP 2019 yerel seçim adayları