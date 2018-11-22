CHP Elazığ Milletvekili Erol'a partiden uyarma cezası

TBMM (AA) - CHP TBMM Grup Disiplin Kurulu, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a "uyarma" cezası verilmesi kararı aldı.

Alınan bilgiye göre, CHP TBMM Grup Disiplin Kurulu, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un, sözlü savunmasından feragat etmesi ve yazılı savunmasına göre değerlendirme yapılmasını talep etmesi üzerine bugün toplandı.

Toplantıda, Erol'a "uyarma" cezası verilmesine oy birliğiyle karar verildi.



