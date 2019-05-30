CHP Ekonomi Masası'ndan Türk-İş'e ziyaret

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, demokrasilerde iktidarın meşruiyetinin temel direklerinden birinin sandık olduğunu belirterek, "O sandığa darbe yapıldı. Bu hukuka ve sandığa vurulan darbeyle ramazanın ilk gününde Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbulluların hakkı yendi." dedi.

CHP Ekonomi Masası yöneticileri, Taksim'deki Türk-İş İstanbul Bölge Temsilciliği'ni ziyaret etti.

Ziyarette, Öztrak'ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Lale Karabıyık, Orhan Sarıbal, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ile CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak da bulundu.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Faik Öztrak, sözlerine Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne karşı TSK tarafından sürdürülen harekatta şehit olan iki askere rahmet dileyerek başladı.

Öztrak, konuşmasında 31 Mart seçimlerine değinerek, "İstanbul seçimlerinde mızıkçılık, oyun bozanlık yapmanın, seçim sonuçlarını beğenmeyip o seçimleri iptal ettirmenin sadece İstanbul'a değil, sadece Ekrem İmamoğlu'nun hakkının yenmesi değil, tüm Türkiye'ye, tüm çalışanlara, üretenlere çok ciddi bir maliyeti var." ifadelerini kullandı.

Seçimin delil olmadan iptal ettirildiğini savunan Öztrak, aynı zarfta sandığa atılan 4 oydan birinin yok sayıldığını söyledi.

Faik Öztrak, "Demokrasilerde iktidarın meşruiyetinin temel direklerinden bir tanesi sandıktır. O sandığa darbe yapıldı. Bu hukuka ve sandığa vurulan darbeyle ramazanın ilk gününde Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbulluların hakkı yendi. Milletin izzeti nefsi ile oynandı. Bu karar sadece İstanbulluların hakkının yenmesiyle bitmedi, 82 milyona da bu zararın ağır bir faturası oldu." diye konuştu.

Bazı ekonomi rakamlarına ilişkin bilgi veren Öztrak, demokrasinin, hukukun, hukukun üstünlüğünün ceple yakın bir bağlantısı olduğunu söyledi.

Öztrak, işsizlik ve çalışan yoksulluğunun önemli sorunlar olduğuna değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye eğer büyümeyi sürdürülebilir kılacaksa büyümenin nimetlerini adil paylaşması lazım. Oyunu bitirmemek için de sadece insani açıdan değil, oyun bitmemesi açısından da gelirin, nimetlerin adil dağılması son derece önemli. 24 Haziran'dan önce söz verdiler. Ne dediler? '3600 ek göstergeyi yapacağız.' dediler. Çözdüler mi? Yok. 'Emeklilikte yaşa takılan meselesini bitireceğiz.' dediler. Hiçbir şey yok, açık açık da talep ediyoruz ama hiçbir şey yapıldığı yok. Ama başka bir şey daha oluyor. Bu kriz derinleştikçe krizin yükünü emekçilerin sırtına yıkmak için birtakım önlemler alınıyor. Bunun en önemlisi kıdem tazminatı."

Kıdem tazminatı konusunda da CHP olarak işçilerin yanında olduklarını dile getiren Öztrak, "Genel Başkanımızın bize talimatları açıktır. Bu konuda üç sendikamızın uzlaşmadığı hiçbir yerde biz yokuz. Biz, kıdem tazminatı konusunun nasıl çözülmesini istiyorsanız öyle çözülmesi için yanınızda olacağız. Baraj meselesinde de sizlerle beraberiz. Bizim bunlara çözüm bulmamız, bunları konuşmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bütün sendikalara eşit mesafedeyiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da sendika konusunda asla taraf olmadıklarını, taraf olmayı da doğru bulmadıklarını söyledi.

Ağbaba, "Sendikanın partisi olmaz. İşçinin sendikası olur. İşçinin hakkını en iyi savunan sendikaya üye olması kadar doğal bir şey yoktur." diyerek, şöyle devam etti:

"Onun dışında hiçbir şey kabul etmiyoruz. Biz bütün sendikalara eşit mesafede olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin hiçbirinde, bir tane haksız çıkarılma olmadığını, eğer böyle bir duyum olursa bunun üzerine Genel Başkanımızın talimatıyla bizim gideceğimizin bilinmesini istiyoruz. Ancak görüyorsunuz bankamatik memurları, eski bakanların eski şoförleri vesaire onlar da çalışması gereken alanlarda çalıştırılacaktır. Örgütlenmeyi sonuna kadar savunuyoruz. İşçi çıkarmaya karşı olduğumuzu net olarak herkesin bilmesini istiyoruz."



Türk-İş İstanbul 1. Bölge Temsilcisi Adnan Uyar da birinci ilke ve önceliklerinin hangi siyasi görüşten olursa olsun, yönetimler nasıl değişirse değişsin çalışanlar üzerinde herhangi bir baskı kurulmaması olduğunu belirtti.

Uyar, kimsenin çalışanı ekmeğinden etmemesi gerektiğini belirterek, "Biz bu düşüncelerimiz dün nasıl muhafaza etmişsek, bugün de öyle muhafaza ediyoruz. Biz Türk-iş ailesi olarak en büyük önceliğimiz temsil ettiğimiz arkadaşlarımızın hak ve menfaatleri dışında hiçbir siyasi güç tanımıyoruz. Bizim gücümüz emeğimizdir, bizim gücümüz yasalaşmış toplu sözleşme haklarımızın korunması ve kollanmasıdır. Bunun dışında kimsenin tarafı değiliz. Biz Türkiye yanlısıyız, Türkiye sevdalısıyız." şeklinde konuştu.