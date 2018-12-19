Mehmet Kaş kimdir? CHP Eğirdir belediye başkan adayı Mehmet Kaş mı oldu?

Mehmet Kaş CHP Eğirdir belediye başan adayı mı oldu? sorusu soruluyor. CHP'nin yetkili organlarından biri olan Parti Meclisi (PM) 18 Aralık'ta toplandı. PM'de CHP Isparta ilçe belediye başkan adaylarının da belli oldu. CHP Isparta Eğirdir belediye başkan adayı kim oldu?

CHP'nin yetkili organlarından biri olan Parti Meclisi (PM) 18 Aralık'ta toplandı. 2019 yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının açıklandığı PM'de aralarında İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da bulunduğu büyükşehirlerin belediye başkan adayları da açıklandı. CHP Isparta ilçe belediye başkan adaylarının da belli olduğu PM toplantısında emekli albay Mehmet Kaş CHP Isparta Eğirdir belediye başan adayı oldu.

CHP Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar belediye başkan adayı Enver Tunç