Erdin Bircan kimdir? Hayatını kaybeden CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın ölüm nedeni ne?

Hayatını kaybeden Erdin Bircan kimdir? Erdin Bircan kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu? 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili seçimlerinde Edirne’den CHP Milletvekili olarak Meclis’e giren Erdin Bircan, Çevre Komisyonu üyesi görevini sürdürmekteydi. İşte Erdin Bircan biyografisi.

Beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda tedavi altında olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti. CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ın vefat etmesiyle birlikte CHP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 143’e düştü. Daha önceden de 24 Haziran’daki seçimlere CHP listelerinden katılarak milletvekili seçilen Saadet Partili Cihangir İslam ve Abdülkadir Karaduman, TBMM’deki yemin töreni öncesinde partilerine geri dönmüştü.

Peki Erdin Bircan kimdir?

1959 yılında Enez İlçesine bağlı Hasköy’de dünyaya geldi. İstanbul Hasköy Lisesinde okuduğu yıllarda gençlik hareketlerine katıldı. Babasının ismi Şevki, annesinin ismi Lüferiye'dir. Erdin Bircan, Politika Gazetesi'nde görev aldı. 1980 senesinde özel sektörde yöneticilikler yaptı. Ticari hayatına 1988 yılında Erpa Tekstil’i kurarak başladı ve başarılı bir iş hayatı gerçekleştirdi. Uzunköprü’de hayvancılıkla uğraştı. Sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde yer aldı. Kurucuları arasında bulunduğu Trakyalı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği TRYİAD'da 2 dönem Başkan Yardımcılığı yaptı. 10 yıl Keşan Ticaret Sanayi Odası KTSO üyeliği yaptı. Halen İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İTKİB üyeliği, İstanbul Ticaret Odası İTO üyeliği ve İstanbul Sanayi Odası İSO üyeliklerinde bulunmaktadır. Erdin Bircan, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Beşiktaş Spor Kulübü üyesidir. 2011 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili aday adayı olarak yarıştı. 2015 seçimlerinde önseçimden başarı ile çıkarak CHP Milletvekili adayı oldu. 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimleri ile parlamentoya girmeye hak kazandı. Orta derecede İngilizce bilen Erdin Bircan, evli ve 2 çocuk babasıdır.