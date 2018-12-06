CHP Edirne ilçeleri belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Edirne ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Havsa belediye başkan adayı, CHP Esetçe belediye başkan adayı, Meriç CHP belediye başkan adayı, CHP Uzunköprü belediye başkan adayı, CHP Süloğlu belediye başkan adayı, CHP İpsala belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Edirne ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

Edirne Belediye Başkan adayı Recep Gürkan

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi