CHP döneminde enkaza çevrilmişti! İstanbul’da ‘6 camiye’ restorasyon

Türkiye’de ezanların susturulduğu, cami ve mescidlerin ahıra çevrildiği karanlık tek partili dönemin enkazı ortadan kaldırılıyor. CHP’nin yasakçı kafasının talimatları doğrultusunda kapısına kilit vurulan ibadethaneler, sonunda aslına kavuşuyor. İstanbul’un çeşitli ilçelerinde bulunan kendi haline terk edilmiş 6 cami ve mescidin ihya edilmesine karar verildiği bildirildi.

KİLİTLER KIRILDI

Devletin ve milletin birbirinden kesin çizgilerle ayrıştığı dönem olarak hafızalara kazınan tek partili dönemin bir kilidi daha kırıldı. Millet başta olmak üzere bütün seslerin susturulduğu CHP’nin zorba yönetimin hedef aldığı ibadethaneler yeniden ihya edilecek. İşte ilk kez Akit’in açıkladığı ihya edilmesine kararlaştırılan o cami ve mescidler:

Sarıyer’de bulunan Rumelihisarı Mahallesindeki Nalbûrî Tekkesi Mescidi’nin 1763 tarihli vakfiyesi bulunuyor. Kurucusunun Nakşibendî şeyhi Nalbur Mehmed Efendi olan mescid,1950 yılında yıkılmıştı. Mescit tescil edildi.

BEKTAŞ EFENDİ CAMİİ

Karaköy Necatibey Caddesi’nin başında yer alan caminin bânisi, Kanunî Sultan Süleyman zamanında İmam-ı Sultânî (Saray İmamı) olan Bektaş Efendi’dir. 16. yüzyılda yaptırılmış olan caminin altında dükkânlar bulunuyordu. Cumhuriyet döneminde kadro harici kalıp harabeye yüz tutan Camii 1950’li yıllarda Necatibey Caddesi açılırken tümüyle yıktırılmıştır. Projesinin geçtiğimiz günlerde tasdiklenmesi sonucu Bektaş Efendi Camii’nin yapımına kısa süre içinde başlanması bekleniyor.

HALİL PAŞA CAMİİ YENİDEN YAPILACAK

Saray Muhallebicisi’nin Fatih şubesinin bulunduğu arazide eskiden yer alan Kaptanı Derya Halil Paşa Camii yeniden yapılacak. Karar, Halil Paşa Mutlu ve Nejat Selimoğlu’nun, burada 1929’a kadar 16. yüzyıl mimarisi Kaptanı Derya Halil Paşa Camii bulunduğu gerekçesiyle Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’na yaptıkları itiraz sonucu alındı.

Fatih’in Sarıgüzel Caddesi’ndeki Eski Hacı İlyas Sokağı’nda bulunan Hacı İlyas Camii, Hacı İlyas tarafından Mimar Sinan’a, camii, medrese ve mektep ve çeşmeden oluşan bir eserler manzumesi şeklinde yaptırılmıştır. Sultan Süleyman Vakfı mülkiyetindedir. Camii ve diğer eserlerden günümüze arsasının bir kısmına ulaşıldı. Bu ay itibariyle ihya projeleri onaylanan caminin ihyası bekleniyor.

BAŞKANIN RÜYASIYDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde ihya etmek istediği ancak 28 Şubatçıların kendisine getirdiği siyasi yasak sonucu sekteye uğratılan Tophane’deki Dayezade Yusuf Efendi Camii’nin 21 yıl süren proje tasdik işlemleri bitmişti. Caminin aslına uygun en kısa sürede yeniden yapılması hedefleniyor.

Edirnekapı’da bulunan Emir Buhari Camii vakfiyesi 1530’dur. Emir Buhari adına Padişah I. Süleyman tarafından inşa ettirilen caminin mimarı Mimar Sinan’dır. 1853’de yenilenen, 1942’de yıkılan cami geçtiğimiz hafta tescil edildi.