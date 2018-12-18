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CHP Diyarbakır ilçe belediye başkan adayları 2019 son dakika

CHP Diyarbakır belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? CHP Diyarbakır ilçe belediye başkan adayları belli oldu. CHP Diyarbakır Çınar belediye başkan adayı, CHP Ergani belediye başkan adayı, CHP Diyarbakır Hani belediye başkan adayı, CHP Diyarbakır Çermik belediye başkan adayı, CHP Silvan belediye başkan adayı, CHP Hazro belediye başkan adayı son dakika açıklandı. İşte Diyarbakır CHP belediye başkan adayları 2019 listesi...

18 Aralık 2018 Salı 20:16
CHP Diyarbakır ilçe belediye başkan adayları 2019 son dakika

CHP Diyarbakır belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? CHP Diyarbakır ilçe belediye başkan adayları belli oldu. CHP Diyarbakır Çınar belediye başkan adayı, CHP Ergani belediye başkan adayı, CHP Diyarbakır Hani belediye başkan adayı, CHP Diyarbakır Çermik belediye başkan adayı, CHP Silvan belediye başkan adayı, CHP Hazro belediye başkan adayı son dakika açıklandı. İşte Diyarbakır CHP belediye başkan adayları 2019 listesi...

CHP Diyarbakır Çınar belediye başkan adayı Muharrem Öztürk

CHP Diyarbakır Ergani belediye başkan adayı Vedat Çetin

CHP Diyarbakır Hani belediye başkan adayı Emre Barç

CHP Diyarbakır Çermik belediye başkan adayı Abdülkadir Akdağ

CHP Diyarbakır Silvan belediye başkan adayı Gülistan Baysal

CHP Diyarbakır Hazrobelediye başkan adayı Abdullah Kaplama

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 20:16
  1. CHP Diyarbakır Çınar belediye başkan adayı
  2. CHP Ergani belediye başkan adayı
  3. CHP Diyarbakır Hani belediye başkan adayı
  4. CHP Diyarbakır Çermik belediye başkan adayı
  5. CHP Silvan belediye başkan adayı
  6. CHP Hazro belediye başkan adayı
  7. CHP Diyarbakır ilçe belediye başkan adayları 2019

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