CHP Diyarbakır ilçe belediye başkan adayları 2019 son dakika
CHP Diyarbakır belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? CHP Diyarbakır ilçe belediye başkan adayları belli oldu. CHP Diyarbakır Çınar belediye başkan adayı, CHP Ergani belediye başkan adayı, CHP Diyarbakır Hani belediye başkan adayı, CHP Diyarbakır Çermik belediye başkan adayı, CHP Silvan belediye başkan adayı, CHP Hazro belediye başkan adayı son dakika açıklandı. İşte Diyarbakır CHP belediye başkan adayları 2019 listesi...18 Aralık 2018 Salı 20:16
CHP Diyarbakır belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? CHP Diyarbakır ilçe belediye başkan adayları belli oldu. CHP Diyarbakır Çınar belediye başkan adayı, CHP Ergani belediye başkan adayı, CHP Diyarbakır Hani belediye başkan adayı, CHP Diyarbakır Çermik belediye başkan adayı, CHP Silvan belediye başkan adayı, CHP Hazro belediye başkan adayı son dakika açıklandı. İşte Diyarbakır CHP belediye başkan adayları 2019 listesi...
CHP Diyarbakır Çınar belediye başkan adayı Muharrem Öztürk
CHP Diyarbakır Ergani belediye başkan adayı Vedat Çetin
CHP Diyarbakır Hani belediye başkan adayı Emre Barç
CHP Diyarbakır Çermik belediye başkan adayı Abdülkadir Akdağ
CHP Diyarbakır Silvan belediye başkan adayı Gülistan Baysal
CHP Diyarbakır Hazrobelediye başkan adayı Abdullah Kaplama
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