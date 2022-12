'CHP devrinde bir “fetret’’ anı geçirmesine rağmen...'

Ruh dünyamızı etkileyen musikimiz hakkında bu işin otoriteleri çeşitli tarifler yapmış, çeşitli yorumlar getirmiştir. Türk halk musikimizle klâsik Türk musikisi bugün gayretli üstadlarının elinde zirveye yükselmiştir. Halkımız ve devletimiz tarafından gerekli ilgi ve itibar sağlanmış, şanlı mazimizdeki muhteşem yerini tekrar almıştır. Hiçbir ülkenin musikisinde görülmeyen ulviyetle gönüllerimizi doldurmaktadır.

CHP’nin bir sam yeli gibi bütün mazi değerlerimizin inkârı devrinde klâsik Türk musikimiz de payına düşen nisyana gömülme düşmanlığını almıştır. “Öyle ki; millî sanat ve musikimizi, ölü sanat, uyuşturan musiki, iptidai sanat diye damgalayıp inkâr ederek yasaklanma gafleti CHP devrine ait bir sorumsuzluktur. Onun için o devirde yetişen genç kuşaklarda ‘bizim musikimiz yok’ kuruntusu onlarda aşağılık duygusunu derinleştirmiştir.” (Tahsin Banguoğlu – Kendimize Geleceğiz – Sahife 91-92)

Sakın bunları CHP fikriyatının artığı olan günümüzdeki materyalist, bozguncu basının millî ve mânevî değerlerimizi inkâr için uydurdukları gibi ‘atmalar’dan sanmayınız. Bilakis bir zamanlar içinde bulunma bahtsızlığına uğramış bulunduğu sakavet kumkumasındaki acı itiraflardır.

Şimdi radyolarımızın, televizyonlarımızın Hristiyan kültürü propagandalarının boğucu havası dışında bizi teselli eden tek değerlerimizin bu Klâsik Türk Musikisi ile “Gönülden Gönüle’’ programlarıdır. Hele ünlü bestecimiz Avni Anıl Beyin “Güfteler ve Besteler’’ programı gerçekten gönüllerimizi dolduran bir gurur kaynağımızdır. Böylece de büyük ve asil musikimize değerli hizmetleri geçtiği halde kıyıda köşede unutulup gitmelerini önlediği için takdire şayan bir kadirşinaslık örneği verilmektedir.

Makam ve besteden pek anlamam. Fakat bana mı öyle geliyor yoksa gerçekten öyle midir bilmem, “mahur’’, “hicaz’’, “hüseyni’’ ve “karcıhar’’ makamları hem hicran, hem de mazi ve hali birleştiren, insanın iliklerine kadar duygu ve hüzün yükleyen bir güzelliğe sahiptir. Bu güzel makam ve besteleri ile çok engin mânâları olan güfteleri dinleyenler hiçbir şeyden anlamasa bile gönlünde ve ruhunda derin bir sızı, ılık bir hava hissedecekleri kesindir. Orada her dinleyici kendine göre bir güzellik, tazelik, duygu ve his ikliminde bir yücelme bulacaktır. Eğer oraya musikinin “müziği’’ girip insanın kalbine paslı bir hançer gibi saplanmazsa, o ulviyetsizleri taa bulutlara kadar yükseltir. Cesetten ruha döner, bir mânevî âlem seyredersiniz. Fakat ille de musikinin “kazurat’’ı olan, adı bile pıtırak gibi gönlümüzü ve ruhumuzu tırmalayan “aranjman’’mı “arabesk’’mi ne karın ağrısı ise olmasa. Bence her şeyin eski deyimle bir neseb-i gayri sahihi vardır. Musikimizin neseb-i gayri sahihi de, hiçbir sanat değeri olmayan, estetikten yoksun, zevksizliğin, derbederliğin, çaresizliğin, perişanlığın ve zavallılığın dökülen bir gıcırtı ve ciyaklamasıdır. Belki de ona uygun olan ifadesiyle simgesi de ülkeyi saran bir pıtırak harmanıdır.

Bizim tarihimizde, aile yapımızda, kültürümüzde ve musikimizde bir şahsiyet, bir vakar ve asalet vardır. Tahsin Banguoğlu’nun örneğini verdiği zihniyet millî ve mânevî değerlerimize ait birçok şeylerin asaletini silmiştir, ama din duygu ve yaşantımızla musikimizdeki asalet hâlâ ayakta dimdik durarak bizi kendine çağırmaktadır. CHP devrinde bir “fetret’’ anı geçirmesine rağmen…

Musikimizin milletimizi yaşatan kan damarları gibi hayatiyete sahip olduğunu millî benliğini yitirmeyen herkes anlayabilir.