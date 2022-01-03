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Tarih CHP destekli darbeciler, Menderes'e böyle iftira attılar! AK Parti'ye attıkları iftiraların benzerliği dikkat çekti
Tarih

CHP destekli darbeciler, Menderes'e böyle iftira attılar! AK Parti'ye attıkları iftiraların benzerliği dikkat çekti

CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ve CHP’nin kurmay kadrosunun desteklediği 27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle Demokrat Parti iktidarını deviren, ardından da Menderes ve iki arkadaşını idam eden halk ve İslam düşmanı cuntacıların ne kadar müfteri olduğunu, o günlerden kalma bir sıkıyönetim bildirisi ortaya koydu. Bildiride yazanlarla, CHP’lilerin AK Parti ve Cumhur İttifakı’na yönelik iftiralarının benzerliği ise akıllara durgunluk verdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 16:55:00 -
CHP destekli darbeciler, Menderes'e böyle iftira attılar! AK Parti'ye attıkları iftiraların benzerliği dikkat çekti

 Yeni Akit/Ankara 

Eskişehir Örfi İdare Komutanı Tuğgeneral Bedii Kireçtepe imzalı sıkıyönetim bildirisinde, şu alçak iftiralarla halkımız kandırılmaya çalışıldı:

“Ankara’da bütün hükümet erkanı ve Demokrat Parti başkanları yabancı memlekete kaçarken yakalanmışlardır. Beraberlerinde 12 uçak dolusu altın mücevherat ve parayı kaçırmakta iken yakalandılar. Sabık Başbakan Adnan Menderes ve sabık Reisicumhur Celal Bayar, Askeri kumandanlık tarafından tevkif edilmiştir. Eskişehir’de matbaası olan herkes bu havadisi basıp yayınlamalıdır”

Halktan DP teşkilat yöneticilerini tevkif etmelerini de istemişler!

Dörde katlanıp saklanmış ve yılların etkisiyle sararmış iftira bildirisi, şu ifadelerle son buluyor:

“DİKKAT DİKKAT DİKKAT. Vatanseverliğinize hitap ediyoruz. D.P. İl, ilçe ve bucak başkanlarının kaçmalarına mahal vermeden tevkif edilmelerini ve askeri kuvvetleri gelinceye kadar salınmamalarını rica ederim. Eskişehir Örfi İdare Komutanı Tuğgeneral Bedil Kireçtepe…”

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