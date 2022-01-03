CHP destekli darbeciler, Menderes'e böyle iftira attılar! AK Parti'ye attıkları iftiraların benzerliği dikkat çekti

Yeni Akit/Ankara

Eskişehir Örfi İdare Komutanı Tuğgeneral Bedii Kireçtepe imzalı sıkıyönetim bildirisinde, şu alçak iftiralarla halkımız kandırılmaya çalışıldı:

“Ankara’da bütün hükümet erkanı ve Demokrat Parti başkanları yabancı memlekete kaçarken yakalanmışlardır. Beraberlerinde 12 uçak dolusu altın mücevherat ve parayı kaçırmakta iken yakalandılar. Sabık Başbakan Adnan Menderes ve sabık Reisicumhur Celal Bayar, Askeri kumandanlık tarafından tevkif edilmiştir. Eskişehir’de matbaası olan herkes bu havadisi basıp yayınlamalıdır”

Halktan DP teşkilat yöneticilerini tevkif etmelerini de istemişler!

Dörde katlanıp saklanmış ve yılların etkisiyle sararmış iftira bildirisi, şu ifadelerle son buluyor:

“DİKKAT DİKKAT DİKKAT. Vatanseverliğinize hitap ediyoruz. D.P. İl, ilçe ve bucak başkanlarının kaçmalarına mahal vermeden tevkif edilmelerini ve askeri kuvvetleri gelinceye kadar salınmamalarını rica ederim. Eskişehir Örfi İdare Komutanı Tuğgeneral Bedil Kireçtepe…”