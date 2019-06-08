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CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan toprağa verildi

Antalya'da geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı cenaze töreninin ardından, son yolculuğuna uğurlandı- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:- "Denizli bugün onu bağrına bastı. Çok güzel uğurladık. Allah rahmet eylesin"- Sinema sanatçısı Müjde Ar:- "Örnek insan dediğimiz insan bence Kazım Arslan. Gerçekten kimselere benzetemiyorum. Çok siyasetçi tanıdım ama Kazım Bey bambaşka birisidir"

08 Haziran 2019 Cumartesi 15:25
CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan toprağa verildi

DENİZLİ (AA) - Antalya'da geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı.

Arslan'ın, Müftü Ahmet Hulusi Camisi'ndeki cenaze törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli Valisi Hasan Karahan, CHP ve AK Parti milletvekilleri, siyaset ve sanat dünyasından isimler de katıldı.

Mustafa Şentop ve Kemal Kılıçdaroğlu aileye taziyelerini iletti.

Kazım Arslan'ın eşi Nursel, kızı Nazife Arslan, oğlu Mesut Can Arslan ve torunları, taziyeleri kabul etti.

Eşi Nazife Arslan, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak, gözyaşı döktü.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kazım Arslan'ın cenazesi Denizli Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Defin törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Tören sonrası gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Kazım Arslan'ın başarılı bir milletvekili olduğunu belirterek, "Hayırsever bir insandı. Hiçbir siyasi parti ayırımı yapmaksızın bütün Denizlilileri ve vatandaşları kucaklıyordu. Ahlaklı, sevecen, yardımsever bir insandı. Denizli bugün onu bağrına bastı. Çok güzel uğurladık. Allah rahmet eylesin." dedi.

- "Kelimelere sığmayacak bir dünya"

Cenaze törenine katılan sinema sanatçısı Müjde Ar da değerli bir siyasetçiyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Kazım Arslan'ın insan ilişkileri, dürüstlüğü, nezaketi ve hayata bakışıyla kelimelere sığmayacak zengin bir dünyaya sahip olduğunu anlatan Ar, Arslan'ın kızının kurduğu anaokulunun 4 Eylül'de açılışını yapmak üzere sözleştiklerini ancak bunun kısmet olmadığını söyledi.

Müjde Ar, "Örnek insan dediğimiz insan bence Kazım Arslan. Gerçekten kimselere benzetemiyorum. Çok siyasetçi tanıdım ama Kazım Bey bambaşka birisidir." diye konuştu.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Solmaz Köyü'nde 1954 yılında dünyaya gelen Arslan, 1976'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, uzun yıllar avukatlık ve siyaset yapmıştı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Kazım Arslan, "Siyasete Adanan Hayat" adlı bir kitap kaleme almıştı.

Arslan, Antalya'da geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirmişti.





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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 15:25
  1. CHP
  2. Kazım Arslan
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Mustafa Şentop

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