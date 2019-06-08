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CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan için tören

Antalya'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Arslan için partisinin Denizli İl Başkanlığı önünde tören düzenlendi- Kazım Arslan'ın oğlu Mesut Can Arslan:- "İki aşkı vardı biri annem, diğeri partisi. Partisi için her zaman koşturdu. Siyasette kötü günler gördü ama vazgeçmedi"

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:57
CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan için tören

DENİZLİ (AA) - Antalya'da geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan için partisinin Denizli İl Başkanlığı önünde tören düzenlendi.

Arslan'ın cenazesinin bulunduğu Türk bayrağına sarılı tabutun getirildiği bina önünde eşi Nursel, kızı Nazife, oğlu Mesut Can Arslan ile akrabaları, milletvekilleri, partililer ve sanatçı Müjde Ar'ın da aralarında olduğu sevenleri bir araya geldi.

İl Başkanı Mahir Akbaba, saygı duruşunda bulunulmasının ardından yaptığı konuşmada, Kazım Arslan ile 1980'li yıllarda tanıştığını ve onu bir abi gibi sevdiğini belirtti.

Kazım Arslan'ın düşüncelerine büyük önem verdiğini kaydeden Akbaba, "Acımız tarif edilemez, çok seveni varmış, burada hepimizi bir araya getirdi." dedi.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar da Türkiye için çok önemli bir isim olan Kazım Arslan ile her zaman gurur duyduklarını ifade etti.

- "Halka hizmet etmeyi çok seviyordu"

Mesut Can Arslan da babasına veda etmek istemediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çok iyi bir eş ve çok iyi bir babaydı. İki aşkı vardı biri annem, diğeri partisi. Partisi için her zaman koşturdu. Siyasette kötü günler gördü ama vazgeçmedi. Halka hizmet etmeyi çok seviyordu, çok erken bir ayrılık oldu."

Konuşmaların ardından helallik alındı, dualar okundu ve cenaze Arslan ailesinin evine uğurlandı.

Evin bahçesinde kızı, eşi ve kayınvalidesi tabuta sarılarak, gözyaşı döktü.

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın cenazesi, bugün öğle vakti Müftü Ahmet Hulusi Camisi'ndeki törenin ardından Denizli Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Solmaz Köyü'nde 1954 yılında dünyaya gelen Arslan, 1976'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, uzun yıllar avukatlık ve siyaset yapmıştı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Kazım Arslan, "Siyasete Adanan Hayat" adlı bir kitap kaleme almıştı.

Arslan, Antalya'da geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirmişti.






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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:57
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