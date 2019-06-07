0553 313 94 23

CHP Denizli Milletvekili Arslan'ın vefatı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca:- "Kazım vekilimiz siyasi mücadelesiyle, yardımseverliğiyle ve ülkesi adına verdiği mücadeleyle gerçekten yeri doldurulamayacak biriydi"

07 Haziran 2019 Cuma 11:57
CHP Denizli Milletvekili Arslan'ın vefatı

DENİZLİ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Antalya'da hayatını kaybeden Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın siyasi mücadelesi, yardımseverliği ve ülkesi adına verdiği mücadeleyle yeri doldurulamayacak bir kişi olduğunu söyledi.

Antalya'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Arslan'ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna getirildi.

Arslan'ın ailesi, Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesi'ndeki evlerinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul ediyor.

Çadıra gelerek aileyle başsağlığı dileklerini ileten CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Denizli'nin önemli bir büyüğünü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Arslan için yarın 10.30'da CHP il binası önünde tören düzenleneceğini ifade eden Karaca, cenazenin Müftü Ahmet Hulusi Camisi'nde öğle vakti kılınacak namaz sonrası Denizli Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceğini dile getirdi.

Karaca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yarınki cenaze törenine katılacağını aktararak şöyle konuştu:

"Hem CHP ailesinin hem de Denizli'nin çok büyük, acı bir kaybı. Kazım vekilimiz siyasi mücadelesiyle, yardımseverliğiyle ve ülkesi adına verdiği mücadeleyle gerçekten yeri doldurulamayacak biriydi. Biz CHP ailesi olarak yakınlarına, tüm ülkemize başsağlığı diliyoruz. Siyaset çevresinde güler yüzü, samimiyetiyle, barışçıl ve birleştirici diliyle gerçekten hepimizi abisiydi. Çok üzüntülüyüz."


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 11:57
  1. CHP
  2. CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan
  3. Kazım Arslan
  4. milletvekili
  5. taziye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu çay hem serinletiyor hem de metabolizmayı hızlandırıyor
    1. Bu çay hem serinletiyor hem de..
    2. Rusya petrol talebinde düşüş bekliyor
    3. Kansere rağmen ikiz doğurdu
    4. Antik kentte yıldız şöleni
    5. İslam düşmanı CHP'li avukat..
    6. Vali Demirtaş, şehitler için..
    7. "Bu VIP krizi değil, devletin valisine..
    8. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi..
    9. Galatasaray'da 3 bomba birden! Yarın..
    10. KO-MEK Çocuk Oyun Odaları’ndan bin 382..
    11. Ağrılı gençlerin elle balık avı nefes..
    12. ASPİLSAN Enerji, savunma ve..
    13. Belediye Sağlık Merkezi’nden odyometri..
    14. Kadın Kooperatifleri Festivali 26..
    15. Vezirhan Belediye Başkanının acı günü
    16. Taşıyıcı esnafı bayramlaşmada buluştu
    17. Dağevi köylüleri şenlikte buluştu
    18. SBSGGM uyardı: “Kaynağını bilmediğiniz..
    19. Kayıtdışı istihdamla mücadele ediyoruz
    20. Otomobil köprüden dereye düştü: 1..
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı