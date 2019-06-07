CHP Denizli Milletvekili Arslan'ın vefatı Antalya'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın cenazesi, yarın memleketinde toprağa verilecek

ANKARA (AA) - Antalya'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın cenazesi, yarın memleketinde defnedilecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, yazılı açıklamayla defin işlemleri hakkında bilgi verdi. Karaca, Arslan'ın cenazesinin 8 Haziran Cumartesi, Denizli Pamukkale Üniversitesi Kampüsü Müftü Ahmet Hulusi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Denizli Asri Mezarlığı'na defnedileceğini bildirdi.

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