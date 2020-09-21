CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu karantinaya girdi

CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu evinde karantinaya girdiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu'na yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kendisi ve oğullarına yapılan testin ise negatif sonuç verdiğini belirten Çavuşoğlu, evinde karantinada olacağını bildirdi.

"Nerede ve kime bulaşacağı belli değil"

Yaptığı paylaşımda koronavirüsün nerede ve kime bulaşacağının belli olmadığına dikkat çeken Çavuşoğlu, gerekli önlemler alınmadan dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan Çavuşoğlu ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.