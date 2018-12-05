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CHP Denizli belediye başkan adayları 2019 listesi

2019 yerel seçim CHP Denizli belediye başkan adayları kim oldu? Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte CHP’nin belediye başkan adayları 2019 listesi de merak ediliyor. CHP’nin kalelerinden biri olan Denizli’de CHP belediye başkan adayları araştırılıyor. CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu? Denizli CHP belediye başkan adayları açıklandı mı?

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:10
CHP Denizli belediye başkan adayları 2019 listesi

2019 yerel seçim CHP Denizli belediye başkan adayları kim oldu? Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte CHP’nin belediye başkan adayları 2019 listesi de merak ediliyor. CHP’nin kalelerinden biri olan Denizli’de CHP belediye başkan adayları araştırılıyor. CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu? Denizli CHP belediye başkan adayları açıklandı mı?

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel yöneticileri belirlemek üzere sandık başına gidecek. 2014 yerel seçimlerde CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazanmıştı. 2019 yerel seçimlerde İYİ Parti ile açık, HDP ile gizliden ittifak yapmak için görüşülüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran genel seçim yenilgisini yerel seçimlerde de yaşamak istemiyor. Onun için Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde göstereceği adayları ince eleyip sıkı dokuyor. İYİ Parti ile ittifak yapacak olan CHP, bazı illerde aday çıkarmayıp İYİ Parti’nin adayını destekleceği öğrenildi. CHP’nin hangi illerde İYİ Parti’nin adayını destekleyeceği resmi olarak açıklanmadı. 2014 yerel seçimlerde Kazım Aslan’ı aday gösteren CHP Denizli’den % 38.7 oy oranına sahip olmuştu. 2019 yerel seçimlerde CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacağı merak ediliyor. CHP Denizli belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

AK Parti Denizli belediye başkan adayı kim?

AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika açıklandı. AK Parti Denizli Büyükşehir Belediye başkan adayı Osman Zolan oldu. Osman Zolan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmakta.

Denizli 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Osman Zolan % 45.3

CHP adayı Kazım Aslan % 38.7

MHP adayı Ali İpek% 11.9

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

CHP belediye başkan adayları açıklandı 2019 yerel seçimler CHP adayları listesi

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:10
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