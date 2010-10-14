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CHP, Deniz Baykal'a sahip çıkmıyor

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın devrilmesine neden olan kaset komplosu ile ilgili olarak CHP yönetiminin 5 aydır hiçbir adım atmadığı ortaya çıktı

14 Ekim 2010 Perşembe 09:00
CHP, Deniz Baykal'a sahip çıkmıyor

Baykal, 5 Mayıs’ta internete düşen kasetin ardından istifa etmiş ve komployu gerçekleştirenlerle sonuna kadar mücadele edeceğini açıklamıştı. 53 yıllık arkadaşı Baykal’ı satmakla suçlanan CHP Genel Sekreteri Önder Sav ise "Sayın Deniz Baykal’a sonuna kadar sahip çıkacağız, mücadelesini destekleyeceğiz, yalnız bırakmayacağız" demişti.

5 AYDIR HİÇBİR ŞEY YAPILMADI

Aynı Önder Sav, 22-23 Mayıs 2010 tarihinde düzenlenen 33. Olağan Kurultay’ında Kemal Kılıçdaroğlu’nu seçtirdikten sonra bu konuyu unuttu. CHP’de ipleri elinde tutan Sav, üstelik bu konuda hiçbir girişimde bulunmadığı gibi bu konuyu araştırılması için bir komisyon kurulmasına bile izin vermedi.

BAYKAL’I DA TASFİYE EDECEK!..

Kurultay’dan sonra örgütü Baykal’cılardan temizleyen Önder Sav’ın yeni planının, önümüzdeki genel seçimde Baykal ve Baykal’cıları tasfiye etmek olduğu iddia ediliyor.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:01
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