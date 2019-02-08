0553 313 94 23

CHP Çorlu İlçe Yönetim Kurulu istifa etti

İlçe Başkanı Tolga Kerem Dönmezer:- "Birçok tercihin travmatik sonuçları olacağını görüyoruz. Bütün koşulların avantajımıza seyrettiği bir seçim döneminde bu fırsatın heba edilmesinin faturası ağır olacaktır"

08 Şubat 2019 Cuma 16:22
CHP Çorlu İlçe Yönetim Kurulu istifa etti

TEKİRDAĞ (AA) - CHP Çorlu İlçe Başkanı Tolga Kerem Dönmezer ile 16 yönetim kurulu üyesi görevlerinden istifa etti.

CHP İlçe Başkanı Dönmezer, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, ön seçim isteklerine CHP Genel Merkezince olumlu yanıt alamadıklarını ileri sürdü.

Aday belirleme yönteminin yanlış olduğunu savunan Dönmezer, şöyle devam etti:

"Kısaca, belediye başkanlığı için ön seçim istedik, 'olmaz' dediler. 'Meclis üyelikleri için istiyorsanız ön seçim yapabilirsiniz' dediler 'tamam' dedik. Ses soluk çıkmadı. Şimdi de, 'biz il, ilçe başkanlıklarımıza güvenmiyoruz, listeleri biz teslim edeceğiz' diyorlar. Yani yetki vermedikleri kişilerden, sorumluluk bekliyorlar. 'Sürecin hiçbir yerine müdahil olma ama sonuçta da sorumluluk senin' diyorlar. Bu tavır da ne yazık ki ahbap-çavuş, dost-akraba ilişkilerinin ön plana çıkmasına ya da aşiret ağalarının aday olarak belirlenmesine sebep oluyor.

CHP'de tuzu kuru olanlardan değiliz biz, Çankaya, Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy, Çorlu buraları aldık mı bizlere yetmiyor. Seçim gecesi Niğde, Sivas, Erzincan, Rize, Malatya haritada sarı işaretlendiği zaman içimiz acıyor. Değerli arkadaşlarım, sayın belediye başkan adayımız da her ortamda bizlerle çalışmak istemediğini dile getirmiştir. Bu sunulan şartlar, özetle 'CHP'de aktif siyaset yapmayın' demektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve çağdaş sosyal demokrat değerlere gönülden bağlı, sade bir CHP üyesi olarak kalmayı tercih ediyoruz. Bu anlayışla CHP Çorlu İlçe Başkanlığı'ndan ve yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ediyoruz.''

-"Travmaya yol açar"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi tarafından aday seçme sürecinin ileride olumsuzluklara yol açacağını iddia eden Dönmezer, "Son söz olarak, adaylaştırma sürecinin Sayın Genel Başkan ve MYK tarafından doğru yürütülmediğini düşünüyoruz. Birçok tercihin travmatik sonuçları olacağını görüyoruz. Bütün koşulların avantajımıza seyrettiği bir seçim döneminde bu fırsatın heba edilmesinin faturası ağır olacaktır. Bu düşüncelerle Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri olarak başta Çorlu ve Tekirdağ olmak partimizin başarılı olması için var gücümüzle çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 16:22
  1. CHP İlçe Yönetimi
  2. çorlu
  3. İstifa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İnsanların işin ehli olmasına önem vereceğiz"
    1. "İnsanların işin ehli olmasına önem..
    2. Basketbol: Anadolu Yıldızlar Ligi..
    3. New York Knicks, FETÖ firarisi..
    4. Kartal'da bina çökmesi
    5. Terörist kılıklı sözde öğretmen..
    6. ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    7. Bakan Varank açıkladı! "Cari açık..
    8. MDOB'dan Sevgililer Günü'ne özel konser
    9. Genç evlilik yapanlar Meclis'e..
    10. 80 yaşındaki kadının boğazını sıkık..
    11. GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY..
    12. Özbekistan'daki bir bankadan 100 bin..
    13. AK Parti seçim kampanyasını Sivas'tan..
    14. Beyoğlu'nda yangın
    15. AK Parti seçim kampanyasını Sivas'tan..
    16. Sedat Peker savcılığa ifade verdi
    17. AK Parti seçim kampanyasını Sivas'tan..
    18. Mücevher ihracatı ocak ayında arttı
    19. Meclis'e VAR sistemi geliyor
    20. "Hızlı, eksiksiz ve güvenilir bir..
    ABD ile Almanya arasında Türkiye kavgası!
    ABD ile Almanya arasında Türkiye kavgası!
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Rusya'dan Türkiye açıklaması

    Günün Karikatürü

    08 Şubat 2019
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları