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CHP cezaevlerini ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak cezaevlerinde bulunan vatandaşlarımızı ziyaret ederken, kimin neyle suçlandığıyla ya da hangi suçtan yattığıyla ilgilenmiyoruz” dedi.

09 Haziran 2019 Pazar 14:00
CHP cezaevlerini ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak cezaevlerinde bulunan vatandaşlarımızı ziyaret ederken, kimin neyle suçlandığıyla ya da hangi suçtan yattığıyla ilgilenmiyoruz” dedi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Grup Başkanvekili Özgür Özel’in koordinasyonunda CHP milletvekilleri, Ramazan Bayramı’nda cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerle bir araya geldi, bayramlarını kutladı.


Ziyaretlere ilişkin bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Ziyaretlerimizde af söylentilerinin mahkumları ve ailelerini umutlandırdığı ve ciddi bir beklentiye soktuğu görülmüştür. Türkiye’deki tüm sorunların olduğu gibi bu sorunun çözüm yeri de Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Eğer siyasi partiler bu söylemlerinde samimilerse düzenleme parlamentoya getirilmeli ve siyasi partilerin konuya ilişkin görüşleri dinlenmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda yapıcı katkı vermeye hazırız. Sonuçlanmayan af tartışmaları hem mahkumlar, hem aileleri hem de suçtan zarar görenlerin kendileri ve yakınları açısından da tahrip edici olduğunu not ediyoruz” diye konuştu.


Ağbaba, yaptığı değerlendirmede, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak, cezaevlerinde bulunan vatandaşlarımızı ziyaret ederken, kimin neyle suçlandığıyla ya da hangi suçtan yattığıyla ilgilenmiyoruz. Bir siyasi parti olarak buna körüz. Ziyaretlerimizi ayırmadan gerçekleştirdik. Milletvekillerimiz hem cezaevindeki mahkumların hem de cezaevi çalışanlarının bayramlarını kutlama ve sorunlarını dinleme şansı buldu” şeklinde konuştu.


Ramazan boyunca 27 ayrı cezaevi ziyaretlerine, 26 milletvekili katıldı.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 14:00
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