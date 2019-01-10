CHP İzmir Çeşme belediye başkan adayı kim 2019

CHP İzmir adayları son dakika belli oldu mu? CHP, 31 Mart 2019 yerel seçimler için belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu, Ankara'da Mansur Yavaş'ı aday gösterirken, büyük bir merakla beklenen CHP İzmir belediye başkan adayları açıklandı mı? sorusu en çok arananlar arasında yer almakta. CHP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı kim? CHP İzmir Çeşme belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? İşte CHP İzmir adaylarında son durum haberleri...

CHP ile İYİ Parti yerel seçimlerde ittifakta anlaştı. İttifak çerçevesine göre, İYİ Parti İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP'nin adayını destekleyecek. Buna karşılık CHP de Trabzon, Balıkesir, Manisa, Denizli ve Osmaniye gibi illerde İYİ Parti'nin adayını destekleyecek. Bu karar sonrasında, CHP seçmeni, halen CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak? sorusun cevabını arıyor. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mansur Yavaş olurken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kendi kalesi olarak bilinen İzmir’de bir türlü belediye başkan adaylarını açıklayamıyor.

CHP İzmir belediye başan adayları ne zaman açıklanacak?

Kılıçdaroğlu, merakla beklenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının ne zaman açıklanacağı sorusuna ise, “Kısa sürede herhalde hallederiz. İzmir ve İstanbul’un ilçeleri gibi yerlerin büyük kısmını ayın ortasında sonlandırırız. Önümüzdeki Parti Meclisi’nde çıkabilir” yanıtı verdi.

CHP İzmir belediye başkan adayları kim olacak?

CHP İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı 2019 için Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur'un ismi ön plana çıksa da CHP, İzmir için anket yaptırdı. Ankette, "31 Mart yerel seçimlerinde İzmir'de CHP'den kimi aday olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Ankette verilen cevaplarda en öne çıkan isim Tuncay Özkan oldu. Tuncay Özkan'ın istenme oranı yüzde 47,3 olurken, ona en yakın isim Tunç Soyer'in istenme oranı yüzde 8,3'te kaldı. CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayının kim olacağının yanında CHP Çeşme belediye başkan adayının kim olacağı da merak konusu.

CHP İzmir Çeşme belediye başkan adaylığı için başvuruda bulunan aday adaylarının isimleri

Çeşme: Ekrem Oran, Onur Saatli, Gülseli Saatli, Hakan Dolakay, Nükhet Akyıldız, Hakkı Berksu, Nilüfer Etkin, Mehmet Görgün, Nedim Gümüş

Çeşme 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 56.8

AK Parti % 36.4

MHP % 3.4

HDP % 2.0