CHP Çeltik ilçe başkanı Yalavaç’tan Ataç’a ziyaret Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konya Çeltik İlçe Başkanı İsa Yalavaç’la bir araya geldi.

CHP Konya Çeltik İlçe Başkanı İsa Yalavaç ve parti üyeleri, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ı makamında ziyaret etti. İlçe Başkanı Yalavaç, parti çalışmaları hakkında Başkan Ataç’a bilgi vererek, misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Ataç da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yalavaç ve beraberindekilere çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle sona erdi.

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