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CHP Çatalca belediye başkan adayı kim? İstanbul CHP yerel seçim adayları 2019

CHP İstanbul belediye başkan adayı ne zaman belli olacağı merak konusu olurken, bazı büyükşehir belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 300 belediye başkan adaylarını 6 Aralık'ta açıklayacak.Peki CHP Çatalca belediye başkan adayı kim olacak? Çatalca CHP belediye başkan adaylığında hangi ismi tercih edecek?

29 Kasım 2018 Perşembe 15:03
CHP Çatalca belediye başkan adayı kim? İstanbul CHP yerel seçim adayları 2019

CHP İstanbul belediye başkan adayı ne zaman belli olacağı merak konusu olurken, bazı büyükşehir belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 300 belediye başkan adaylarını 6 Aralık'ta açıklayacak. Peki CHP Çatalca belediye başkan adayı kim olacak? Çatalca CHP belediye başkan adaylığında hangi ismi tercih edecek?

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi (PM) 24 Ekim’de 105, 14 Kasım’da ise 147 belediye başkan adayını açıkladı. İYİ Parti ile ittifak arayışının devam ettiği CHP’de İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının kimler olacağı halen belirsizliğini korumaya devam ediyor. CHP PM, 6 Aralık'ta bir toplantı gerçekleştirip 300'e yakın belediye başkan adayının ismini açıklayacak. CHP’nin açıklanacağı belediye başkan adayları arasında 1 büyükşehir ve 10 il belediye başkan adayının da bulunduğu öğrenildi. CHP İstanul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak merak edilirken, CHP İstanbul ilçe adaylarının belli olduğu söylentileri var. CHP Çatalca belediye başkan adaylığı için Cem Kara'nın ismi geçiyor. Cem Kara mevcut Çatalca belediye başkanı.

Çatalca 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Cem Kara % 44.5

AK Parti adayı Savaş Barutçu% 35.5

MHP adayı İsmail İp % 17

CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019

CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu? CHP İzmir adayları 2019

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 15:03
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. CHP Çatalca belediye başkan adayı kim?
  4. İstanbul CHP yerel seçim adayları 2019

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