CHP Çanakkale Ezine Biga Gelibolu belediye başkan adayları listesi Mart 2019 seçimleri

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Çanakkale ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Çanakkale Bayramiç belediye başkan adayı, CHP Biga belediye başkan adayı, Gelibolu CHP belediye başkan adayı, Çanakkale Ezine Geyikli CHP belediye başkan adayı, CHP Gelibolu Kavakköy belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı. İşte CHP Mart 2019 yerel seçimlerde Çanakkale ve ilçelerinde göstereceği belediye başkan adayları.