CHP Çanakkale belediye başkan adayı kim oldu? Yerel seçim 2019 CHP adayları

2019 yerel seçimlerinde aday gösterecekleri 105 ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıklayan CHP, şimdi de aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 150 il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak. CHP’nin yarın açıklayacağı belediye başkan adayları arasında Çanakkale belediye başkan adayı da var. Peki CHP Çanakkale'de kimi aday gösterecek? 2019 yerel seçimlerde CHP Çanakkale belediye başkan adayının ismi son dakika belli oldu.

Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren CHP'de Parti Meclisi (PM), 14 Kasım Çarşamba günü olağanüstü toplandı. Parti örgütlerinden gelen talep ve anketlerin değerlendirileceği MYK sonrasında, belediye başkan adaylığı konusunda üzerinde hemfikir olunan isimler PM'ye sunuldu. PM'nin toplantısı sonrasında da yaklaşık 252 belediye başkan adayının ismi kesinleşmiş oldu.

CHP Çanakkale belediye başkan adayı belli oldu mu?

CHP Parti Meclisi’nde ismi açıklanacak belediye başkan adayları arasında Çanakkale belediye başkan adayı da var. CHP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Çanakkale belediye başkan adayı Mert Uygun. CHP'nin Çanakkale ilçelerine ilişkin adaylar ise şunlar:

Çanakkale - Çan belediye başkan adayı Bülent Öz

Çanakkale - Ayvacık belediye başkan adayı Mesut Bayram

Çanakkale - Ezine belediye başkan adayı Halil Büyükerol

Çanakkale - Lapseki-Çardak belediye başkan adayı Metin Semerci

2014 Çanakkale yerel seçim sonuçları

CHP adayı Ülgür Gökhan % 54.4

AK Parti adayı Mehmet Daniş % 35.9

MHPadayı Halil Rüştü Akgün % 7.3

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