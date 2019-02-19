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CHP Çan İlçe BaşkanıAydın’ın ofisine giren hırsızlar yakalandı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çan İlçe Başkanı Av.

19 Şubat 2019 Salı 22:52
CHP Çan İlçe BaşkanıAydın’ın ofisine giren hırsızlar yakalandı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çan İlçe Başkanı Av. Ümran Aydın’ın ofisinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


CHP Çan İlçe Başkanı Ümran Aydın’ın Atatürk Mahallesi Dr. Hacı İbrahim Bodur Caddesi üzerinde bulunan ofisinde geçtiğimiz gün hırsızlık olayı meydana geldi. Ofiste, diz üstü bilgisayarı, flaş bellekleri ve bazı evrakları çalınan Başkan Aydın sabah ofisine geldiğinde içerisinin dağınık olduğunu gördü durumu polis ekiplerine bildirdi. Geniş çaplı inceleme başlatan Çan Emniyet müdürlüğü ekipleri gerçekleştirilen çalışma kapsamında çok sayıda güvenlik kamerası ile MOBESE görüntüleri tarandı.Yapılan çalışmalar doğrultusunda 01.18 de yüzü maskeli olarak ofise giren 1 kişi 01.48 de olay yerinden ayrılınca görüntülerden beyaz renkli bir araç tespiti yapıldı. Yapılan incelemelerde aracınkiralık bir araç olduğu tespiti yapıldı. Bu aracı takibe alan Emniyet müdürlüğü ekipleri aracı Çanakkale Sanayiinde terk edilmiş olarak buldu. Yapılan çalışma sonucu hırsızlığı gerçekleştirdiği saptanan şüpheliler İ. A (45) ile S.B 50) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 22:52
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