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CHP Çalkaya: "Biz down sendromluların farkındayız ve yanındayız"

Balçova Belediye Başkan Adayı Fatma Çalkaya, 21 Mart Dünya Down Sendromu günü nedeniyle Balçovalı özel çocukların düzenlediği partiye katıldı.

22 Mart 2019 Cuma 11:13
CHP Çalkaya: "Biz down sendromluların farkındayız ve yanındayız"

Balçova Belediye Başkan Adayı Fatma Çalkaya, 21 Mart Dünya Down Sendromu günü nedeniyle Balçovalı özel çocukların düzenlediği partiye katıldı. Fatma Çalkaya, "Onların farkındayız ve yanındayız" dedi.


Birleşmiş Milletler (BM)’in, toplumda down sendromlu bireyler için farkındalık oluşturmak, onların toplumdaki sorunlarını çözmek için ilan ettiği 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dünyanın birçok yerinde faklı etkinliklerle kutlandı. Balçova’da da, belediye tarafından Engelli Rahabilitasyon Merkezi’nde engelli bireyler ve aileleri için bir parti düzenlendi. Değişik yaş gruplarında birçok çocuk partide zaman geçirerek gönüllerince eğlendi.


Engelsiz partiye davet edilen CHP Balçova Belediye Başkan Adayı Fatma Çalkaya, tek tek tüm çocuklarla görüşerek isteklerini sordu. Balçova’da 15 yıldır belediyenin engelli bireyler için özel bir hizmet verdiğini ifade eden Fatma Çalkaya, "Biz onların farkındayız ve yanındayız. Bundan sonra da tüm gücümüzle onların hayatının kaliteli olması için harcayacağız. Engelli Merkezinin hizmet çeşitliliğini artırarak kendilerine özel bir Engelli aracı da alacağız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:13
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