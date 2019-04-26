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CHP büyükşehir belediye başkanları toplantısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: - "Yerel yönetimlere yeni anlamlar katan anlayışla önümüzdeki yıllarda farklılığımızı hissettireceğimize inanıyorum"

26 Nisan 2019 Cuma 13:29
CHP büyükşehir belediye başkanları toplantısı

ANKARA (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yerel yönetimlere yeni anlamlar katan anlayışla önümüzdeki yıllarda farklılığımızı hissettireceğimize inanıyorum." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin büyükşehir belediye başkanlarıyla CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ve 2,5 saat süren toplantıya öğle arası verildi.

Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cuma namazı için partiden ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantıya CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının katıldığını söyleyen İmamoğlu, "Neredeyse Türkiye nüfusunun yarısına hizmet edecek büyükşehir belediye başkanlarımızla, en nitelikli hizmeti, özellikle partiler üstü duruşu, şeffaflığı, katılımcılığı ön planda tutan anlayışla en faydalı şekilde nasıl hizmet edebilirizin sohbetini yaptık. Çok verimli, çok güzel bir toplantı oldu." dedi.

İmamoğlu, haftaya CHP'li tüm belediye başkanlarının katılacağı bir toplantı daha düzenleneceğini belirterek, "Yerel yönetimlere yeni anlamlar katan anlayışla önümüzdeki yıllarda farklılığımızı hissettireceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Mansur Yavaş da büyükşehir belediye başkanlarının yanı sıra yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısının katıldığı toplantıda, yapacakları çalışmaları ele aldıklarını söyledi.

Toplantıda, daha önce de görevde bulunan büyükşehir belediye başkanlarının deneyimlerini paylaştıklarını aktaran Yavaş, "Bundan sonra da ülkemize daha iyi hizmet edebilmek için birlikte neler yapabileceğimizi, yaptığımız çalışmaların halktaki yansımalarını birbirimizle nasıl paylaşacağımız konusunda bilgi paylaşımında bulunduk." dedi.

11 büyükşehir belediye başkanı olarak sürekli temas halinde seçildikleri makama layık olmak için çalışacaklarını dile getiren Yavaş, "Yaşadığımız kentlere huzur ve bereketi getirecek, onların ekonomik kalkınmasını nasıl gerçekleştirebileceğimiz konusunda fikir paylaşımlarında bulunduk. Bu toplantıları sık sık yapmaya devam edeceğiz. Umarım ülkemize faydamız olur." diye konuştu.

- Büyükşehir tabelasına T.C. ibaresinin yazılması

Yavaş, gazetecilerin "T.C." ibaresinin yeniden Büyükşehir Belediyesi tabelasına yazılmasıyla ilgili sorusu üzerine, "Yeni gelmedi ki olması gerektiği yerde." dedi.

Ekrem İmamoğlu da kendisine yöneltilen "T.C." ibaresinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tabelasına yazılıp yazılmayacağı sorusuna "T.C. ibaresini çok seviyoruz. Her yerde olmalı." yanıtını verdi.


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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 13:29
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