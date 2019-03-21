0553 313 94 23

CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhitin Böcek:

.

21 Mart 2019 Perşembe 15:24
CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhitin Böcek:

DÖSİAD’ın geleneksel Perşembe buluşmalarına katılan CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, projelerini Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Menderes Türel açıklamadan önce noterden onaylattıklarını söyleyerek, “Bizim kimsenin projelerine ihtiyacımız yok” dedi


Döşemealtı Sanayici İş Adamları Derneği’nin (DÖSİAD) geleneksel Perşembe toplantılarının bu haftaki konukları İyi Parti İl başkanı Ahmet Aydın, İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, CHP ve Millet İttifakı’nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek ve Döşemealtı Belediye Başkanı ve Adayı Turgay Genç oldu.


Millet İttifakı’nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, DÖSİAD’ın bütün sosyal projelerine destek olduğunu söyledi. Böcek, DÖSİAD üyelerine projeleri hakkında başlıklar halinde bilgi verdi. Yerelden kırsaldan kalkınacak, üreticiyi tüketiciyle projelerinin olduğunu ifade eden Böcek, “Son zamanlarda troller oluştu. Troller bizim projelerimizle ilgili Türel’in projelerini aldınız verdiniz diyorlar. Biz projelerimizi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Menderes Türel projelerini açıklamadan önce noterden onaylattık. Bizim kimsenin projesine ihtiyacımız yok” dedi. Böcek,” Troller Muhittin Böcek göreve gelirse işçi kardeşlerimizi çıkartacağımızı söylüyor. Biz bugüne kadar kimsenin ekmeğiyle oynamadık. İnsanlarımızın yaşamına katkı koymaya çalıştık. Yardımlarla ilgili yardımlarınız kesilir diye yardım verilen kişiler aranıyor. Muhittin Böcek 25 yıldır Antalya’da yardım yapar. Biz siyaseti nezaket kuralları içerisinde yapacağız. Kimin ne dediğine hiç bakmayacağız. Biz sadece vatandaşımızı dinleyeceğiz. Vatandaşımızın önerisi neyse biz birlikte yaparız dedik” dedi.


Seçim çalışmalarını, projelerini Antalya’nın ihtiyaçlarına göre hazırladıklarını belirterek, “Antalya’mıza 50 yıllık bir öngörüyle planlı, programlı bir kent yapmak için geliyoruz. Ben burada her şeyi bilimsel, ulaşımla ilgili ulaşım master planı yapacağız. 7 ilçemizde yapılmıştı. Ulaşımla ilgili bilimsel anlamda sonuca göre bakıp çalışmamızı yapacağız” dedi.



Antalya’nın parasını çar çur ettirmeyiz


Antalya’daki arıtmalarla ilgili çalışmaları master planla gerçekleştireceklerini belirten Böcek, “Antalya’da 32 arıtma var ama yetersiz. Arıtma ile ilgili çalışmalarımızı baştan sona master planla gerçekleştireceğiz. Geçenlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Başkan, herhalde yorgunluktan olsa gerek Antalya’da 32 arıtma tesisi var. Hepsini biz yaptık demişti. Antalya Büyükşehir Belediyesi yaptı doğru ama 2 tane yaptı. Bir ay önce de birinin ihalesini yaptı. Biz siyaseti nezaket kuralları içerisinde yaptık. İttifak dedik biz gönüllerin ittifakı olduk. 25 yıllık siyasi hayatımda Muhittin Böcek olarak projeleri hep beraber yaptık. Halka hizmeti hakka hizmet dedik. Hizmetin hasedi yok dedik. Bizim yapmak istediğimiz vatandaşın parasını çar çur etmeden doğru projelerle Antalyalı, köylü, kentli, üretici kazansın” dedi.



Antalya markalarını kullanın çağrısı


DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer, DÖSİAD olarak seçilmiş belediye başkanlarından isteklerinin aktif iş dünyasının marka değerleri konusunda çalışma yapmaları olduğunu söyledi. Seçilecek olan Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Antalya yatırımlarında kullanacak olan malzemeleri Organize sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) markalardan yararlanması gerektiğine dikkat çeken Gencer, “Bizbölgemizdeki markaların yaklaşık 2 buçuk milyar dolarlık kapasiteye sahip Antalya Organize sanayideki markaları yurt dışında tanıtıma gidiyorsak ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kişisel, bölgesel çaba sarf ediyorsak aynı şekilde de seçilmişlerin milliyetçilik anlayışını göz önünde bulundurmaları lazım. Bu düşünceyle bütün iş dünyası adına aday olan belediye başkanlarımıza özellikle yaptıkları yatırımlarda bölge markalarını ön planda her türlü konuda ayrıcalık tanımalarını siyasi görüş ayırmadan istiyorum” dedi.



Döşemaltı hak ettiği yene Böcek’le gelecek


Millet İttifakı’nın Döşemealtı Belediye Başkanı ve adayı Turgay Genç yaptığı konuşmada 2014’te göreve geldikten sonra Döşmealtı’nın gelişmesi için yaptıkları çalışmaları anlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Muhittin Böcek’in göreve geldiğinde Döşemealtı olarak beklentilerinin büyük olduğunu söyleyen Genç, “Antalya’nın içme su kaynaklarının yer altı su kaynaklarının üzerinde olan Döşemealtı’nda hala kanalizasyon alt yapı, ulaşımla ilgili sıkıntılarımız var. 1 Nisan Muhittin Böcek başkan göreve geldiğinde beraberce omuz omuza vererek Döşemealtı’nı hak ettiği yere getireceğimize eminim” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:24
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Nevruzdan sonra yeni bir demokrasi ve diriliş bayramını inşallah 31 Mart akşamı kutlayacağız. Milli bekamızın önüne bariyer dikenleri kenara iteceğiz. Milli bekaya inanmayan, milli bakaya mesafeli ve tereddütle bakan kim
    1. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    2. Terör örgütü PKK'nın suikastçısı..
    3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı..
    4. Beyin farkındalığı haftası GAÜN’de..
    5. Karadağ, İstanbul'da başkonsolosluk..
    6. Elbistan’da Nevruz Bayramı kutlamaları
    7. Öğrencilere bağ hastalıkları semineri
    8. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli:
    9. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,..
    10. Yenihayat Derivasyon Kanalı 5 milyon..
    11. İngiliz milletvekillerine güvenlik..
    12. Öcalan, Saadet’e oy istedi
    13. Musul’da feribot battı: 40 ölü
    14. "Son yıllarda iri Karadeniz somonuna..
    15. TEM Daire Başkanlığından nevruz klibi
    16. Çalıştığı fabrikada can verdi
    17. Cezayir'de iktidardaki iki partide..
    18. Mehmet Yiğiner: “Yabancı oyuncu..
    19. BTK ve Google’ın bilinçli internet..
    20. Karamollaoğlu: Bahçeli'yi tebrik..
    21. Terör örgütü PKK'nın suikastçisi..
    22. Develi çiftçilerden bakan yardımcısı..
    23. İYİ Partili Koray Aydın’dan büyük iddia
    24. AK Parti'nin Eskişehir mitingi
    25. Bakan Soylu: "İHA’ların altına bir..
    26. AK Parti'nin Eskişehir mitingi
    27. Başkan adayı Sülük gençlerle buluştu
    28. Dündar esnafa Türk Bayrağı hediye etti
    29. Öğrencilerden Albay Başaklıgil’e..
    30. ÖTV ve KDV indirim sürelerinin..
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!