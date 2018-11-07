CHP Büyükçekmece belediye başkan adayı açıklandı | 2019 yerel seçim İstanbul

CHP'nin Büyükçekmece belediye başkan adayı kim olacak? CHP’de 31 Mart 2019 yerel seçimler için takvim işliyor. CHP geçtiğimiz günlerde PM tarafından 105 belediye başkan adaylarını açıklamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul ilçeleri için çıkarmak istediği adaylar belli oldu. CHP Büyükçekmece'de kimi aday gösterecek? İşte CHP'nin 2019 yerel seçimlerdeki Büyükçekmece belediye başkan adayı.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili seçimlerinde CHP’nin adayı Muharrem İnce, yüzde 30,6 oy alırken, CHP ise % 22.6 oy oranına sahip olup 146 milletvekili ile TBMM’de yerini aldı. 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde 24 Haziran’da yaşadığı yenilgiyi tekrar yaşamak istemeyen CHP, yerel seçimlerde işi sıkı tutmaya çalışıyor. CHP PM’si yaptığı toplantıda 105 ilçe ve belde belediye başkan adayının açıklamıştı. Partide gözler büyükşehirlere ve il adaylarına çevrildi. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) adaylığı için CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ve 24 Haziran seçimlerinde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi düşünüyor. CHP, İstanbul ilçelerinde ise Büyükçekmece belediye başkan adaylığı için mevcut belediye başkanı Hasan Akgün'ü aday gösterecek.

Hakan Akgün kimdir?

Hasan Akgün, 1955 senesinde Trabzon'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul'da tamamladı. 1974 senesinde üniversite eğitimiyle birlikte Sefaköy Belediyesi'nde siyasi hayatına başladı. 1977 senesinde Sefaköy Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı oldu. Bu görevine 1981 senesine kadar devam eden Akgün, 1981 senesinde kuruculuğunda bulunduğu İstanbul Belediyesi Küçükçekmece Belediye Şube Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etti. 1984 senesinde Küçükçekmece Belediye Şube Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken, Bakırköy Belediyesi'nin kuruluşunda ve tüm birimlerinin teşkilatlanmasında görev aldı.

1986 senesinde Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcılığına atandı. 1979-88 yılları arasında Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün " Şehircilik ve Belediyelerin Yönetimi" konulu eğitim programına katılarak geniş çapta araştırma ve incelemeler yaptı.1992 senesinde İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde "Belediyeler ve Bütçelerinin Analizi" konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 1989-1993 yılları arasında Almanya, Hollanda, Danimarka ve Fransa'da yerel yönetimlerin yapılarını inceledi. 1996 senesinde İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsünde "Şehircilik ve Kıyı Bölgeleri Yönetimi" konulu doktora tezini tamamlayarak "Doktor" unvanı aldı.1999 senesinde 2. kez Büyükçekmece belediye Başkanlığına seçildi.

2004 senesinde 3. kez Büyükçekmece belediye Başkanlığına seçilen Akgün, 2008 senesinde çıkarılan 5747 sayılı yasa gereği Büyükçekmece, Mimarsinan, Kumburgaz, Tepecik, Muratbey Celaliye-Kamiloba belediyeleri ile Gürpınar Pınartepe mahallesinin birleşmesinden oluşan yeni Büyükçekmece ilçesine 2009 yılında 4. kez Belediye Başkanı seçildi. 14 adet İlköğretim Okulu, bir ilköğretim öncesi eğitim kurumu ve bir Öğretmen Evi'nin yaptırdı. Hasan Akgün 14 Aralık 2002- 19 Haziran 2004 tarihleri arasında Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı görevi yaptı.

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