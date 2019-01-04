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CHP Bursa Yıldırım İlçe belediye başkan adayı belli oldu mu 2019 son dakika

CHP Bursa Yıldırım ilçe belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? Sorusu en çok merak edilen konuların başında gelmekte. CHP'de bugün öğle saatlerinde Parti Meclisi (PM) toplantısı yapıldı. CHP Yıldırım belediye başkan adayı kim?,Yıldırım CHP belediye başkan adayı 2019, CHP Yıldırım belediye başkan adayı belli oldu mu? Yerel seçim 2019 Bursa CHP adayları...

04 Ocak 2019 Cuma 15:15
CHP Bursa Yıldırım İlçe belediye başkan adayı belli oldu mu 2019 son dakika

CHP Bursa Yıldırım ilçe belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? Sorusu en çok merak edilen konuların başında gelmekte. CHP'de bugün öğle saatlerinde Parti Meclisi (PM) toplantısı yapıldı. CHP Yıldırım belediye başkan adayı kim?,Yıldırım CHP belediye başkan adayı 2019, CHP Yıldırım belediye başkan adayı belli oldu mu? Yerel seçim 2019 Bursa CHP adayları...

CHP Parti Meclisi (PM) yerel seçim gündemi ile toplandı. CHP'de yerel seçimlere dönük aday belirleme çalışmaları sürüyor. Sabah saatlerinde toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında yeni adayların durumu görüşüldü. Karara bağlanan adaylar saat 14.00'te Kemal Kıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti mMeclisi'nin onayına sunuldu. CHP PM'de aralarında Bursa, Kahramanmaraş, Kars, Mersin gibi illerin de bulunduğu 100 civarında il, ilçe ve belde belediye başkan adayının duyurulması bekleniyor. Parti, 12'si büyükşehir 24'ü de il belediye başkan adayı olmak üzere, bugüne kadar 4 ayrı PM toplantısında 531 adayını kamuoyuna açıklamıştı.

CHP Yıldırım belediye başkan adayı açıklandı mı?

AK Parti’nin 2019 yerel seçimlere girecek adayların neredeyse tamamına yakını belli oldu. AK Parti’nin adayları sahaya inip çalışmalarına başlarken, CHP’de ise başta İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde adayların belirlenmesiyle birlikte açıklanmayan diğer illerin belediye başkan adayların kim olacağı merek edilmeye başlandı. İYİ Parti’nin İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmayıp CHP’nin adayını destekleme kararı almıştı. CHP Bursa Yıldırım belediye başkan adayı açıklanır açıklanmaz bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Bursa 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Recep Altepe % 49.6

CHPadayı Necati Şahin % 28.7

MHP adayı Kadir Koçdemir % 15.3

Bursa 24 Haziran genel seçim sonuçları

AK Parti: % 46.01

CHP: % 22.87

İYİ Parti: % 12.71

MHP: % 10.81

HDP: % 5.33

SP: % 1.75 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 15:15
  1. Kahramanmaraş
  2. Kars
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Mersin
  6. Bursa
  7. Ankara
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