Chp Bursa Nilüfer İlçe Belediye Başkanı adayı kim oldu? son dakika

Cumhuriyet Halk Partisi MYK toplantısında yerel seçimlerde aday gösterilmesi beklenen 100 kişilik isim listesi Parti Meclisi'nin onayına sunuldu. Toplantıda belirlenen adaylardan biri de CHP Bursa Nilüfer İlçesi Belediye Başkan adayı kim oldu? Peki CHP Bursa belediye başkan adayları 2019 kim oldu? İşte CHP'nin Bursa Nilüfer Belediye başkan adayının ismi...

CHP Bursa Nilüfer İlçesi Belediye başkan adayı Mustafa Bozbey oldu.

Buna göre;

BÜYÜKŞEHİRLER

BURSA - MUSTAFA BOZBEY(Nilüfer Belediye Başkanı)

MERSİN - VAHAP SEÇER(Eski Milletvekili)

KAHRAMANMARAŞ - ALİ ÖZTUNÇ(Milletvekili)

VAN - NURETTİN BEYAZ (CHP Muradiye İlçe Başkanı)

İLLER

IĞDIR - SÖZER SAYAN

KÜTAHYA - EYÜP KAHVECİ

100 kişilik belediye başkan adaylarının isimleri Parti Meclisi toplantısı sonrası açıklanacak.

Mustafa Bozbey kimdir?

Mustafa Bozbey, 1962 yılında Bursa, Nilüfer ilçesi, Özlüce Mahallesi'nde doğdu. İlkokulu Özlüce İlkokulu'nda, Orta ve Lise öğrenimini Bursa Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. Yüksek Öğrenimini 1980 yılında girdiği Anadolu Üniversitesi'nde gördü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi-İnşaat Mühendisliği Bölümünü 1984 yılında başarıyla bitirdi. Aynı okulda yüksek lisans öğrenimini yaparak "İnşaat Yüksek Mühendisi" olarak mezun oldu.

Mustafa Bozbey mesleki kariyeri

1986 yılında projecilik ile başladığı meslek hayatına, daha sonra mesleğiyle ilgili taahhüt işleri yaparak devam etti.

1989 yılında Bozbey İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ni kurdu.Nilüfer bölgesinde ve Mudanya'da pek çok toplu konut projesini hayata geçirdi.

1996 yılında Bozbey İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne dönüşen şirketteki görevi ve yetkilerini 18 Nisan 1999 seçimlerinin ardından devretti.

Mustafa Bozbey siyasi tecrübeleri

18 Nisan 1999 seçimlerinde DSP'nin Nilüfer Belediye Başkan adayı olarak girdiği seçimden zaferle çıkarak, Nilüfer'in üçüncü belediye başkanı oldu. Bozbey, 5 yıllık başarılı bir çalışma döneminin ardından, 28 Mart 2004 seçimlerinde bir kez daha Nilüfer Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Seçim yarışına bu kez CHP'den giren ve başarılı çalışmalarıyla halkın takdirini kazanan Bozbey, bu takdirin sandığa yansıması sonucu bir "ilk"e imza atarak, Bursa'nın siyaset tarihinde merkez ilçelerde iki dönem üst üste seçim kazanan ilk ve tek belediye başkanı oldu.Bozbey, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ise yine bir ilki gerçekleştirerek Bursa'da üç dönem üst üste seçim kazanan ilk başkan oldu. Seçim yarışına yine CHP'nin adayı olarak giren Bozbey, Nilüfer'e kimlik kazandıran 10 yıllık çalışmalarının ardından, halkın takdiriyle seçimi bir kez daha kazandı. Başarılar ve ödüllerle dolu geçen bir 5 yılın daha ardından Bozbey, 30 Mart 2014 seçimlerinde bir kez daha CHP'den Nilüfer Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve seçimlerde kazandı.