CHP Bursa meclis üyesi adayları 2019 | Nilüfer Karacabey İnegöl Mudanya Yenişehir Osmangazi
CHP Bursa meclis üyeleri 2019. CHP Bursa belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Bursa belediye başkan adayı Mustafa Bozbey’i aday gösterdi. Mustafa Bozbey ile birlikte Bursa’da yarışacak CHP Bursa Nilüfer, Karacabey, İnegöl, Mudanya, Yenişehir, Osmangazi, belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Bursa belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu. İşte CHP Bursa meclis adayları 2019 listesi.20 Şubat 2019 Çarşamba 11:04
CHP Bursa meclis üyeleri 2019. CHP Bursa belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Bursa belediye başkan adayı Mustafa Bozbey’i aday gösterdi. Mustafa Bozbey ile birlikte Bursa’da yarışacak CHP Bursa Nilüfer, Karacabey, İnegöl, Mudanya, Yenişehir, Osmangazi, belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Bursa belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.
CHP Bursail Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte CHP Bursa Belediye Meclis üyesi aday listesinde yer alan bazı isimler şöyle oldu: Nilüfer Belediye Meclis Üyesi adayları, Mehmet Demirtaş, Zafer Yıldız, Yalçın Işıkyıldız, Osman Uçar. CHP'nin Karacabey Belediye Meclis Üyesi adayları, Murat Tanrıverdi, Adnan Akın, Gizem Arda, Hasan Hüseyin Kula.
CHP'nin Nilüfer Belediye Meclis Üyesi adayları
MEHMET DEMİRTAŞ
YALÇIN IŞIKYİLDİZ
ZAFER YILDIZ
REMZİ ÇINAR
MUHAMMET AYDIN
OSMAN UÇAR
ADİL KAYAOĞLU
RESİH KONCA
TUĞÇE SAVAŞ
ATAKAN ÇORBACI
SABRİ ÖZLEM
ONUR USLU
OSMAN GÜNEY
MUSTAFA ŞENYURT
ZEKERİYA IŞIK
MURAT EDİNÇ
MUSTAFA ASLAN
ZARİFE ÜÇLERTOPRAĞI
HAFİZE USTURALI
KONTENJAN
OSMAN AYRADİLLİ
DİLBER DERELİ
SERKAN ÇALIŞKAN
MURAT YILDIRIM
CHP'nin Karacabey Belediye Meclis Üyesi adayları
MURAT TANRIVERDİ
ADNAN AKIN
GİZEM ARDA
BALA SONGÜLKUVAN
HASAN HÜSEYİN KULA
KEMAL ZİYA KOŞANER
NEZİH MESTAN
FERUDUN ŞEKER
MUSTAFA UTKU
LEVENT NARHIN
SAVAŞ TABAK
MUSA ÜZER
SEZEN KÖSEM
TAMER TURHAN
ERDİNÇ TATI
YÜKSEL ASA
ORHAN ÇAĞLAYAN
ENGİN ÖZDEMİR
ÖZER AYVAZ
MURAT COŞAN
YUSUF TANKIZ
NURİYE KILIÇARSLAN
KONTENJAN
HÜSNÜ DOĞRUOĞLU
CEM TİRYAKİOĞLU
ENGİN ÜNVEREN
CHP'nin İnegöl Belediye Meclis Üyesi adayları
ERKAN DÖNMEZ
İSMAİL KARAMAN
REGAİP KORKMAZ
FAHRETTİN BAYKAN
DURSUN ÖZTÜRKOĞLU
NEBAHAT YILMAZ
BİROL ATAY
SEVDA MEMİŞ
HALİL KELEBEK
AYŞE PAKOĞLU
MUSTAFA TANRIKULU
RÜVEYDA BURAN
Ş.ALPER KARA
HİKMET SALLI
AHMET DÖĞEN
EMBİYE ŞENER
CEMAL ÖRENLİ
İBRAHİM KAMA
ÖZLEM NAMLIOĞLU
İBRAHİM KISACIK
MEHMET KARAOĞLAN
GÜVEN TORUN
CEMALETTİN TİREN
OSMAN TANIYAN
MURAT CAN
KORAY KILIÇ
ERSOY DUYMUŞ
ANIL GÜNEŞ
ELANUR SEL
SELMA ZEYBEK
UĞUR ATILGAN
GÜRKAN GÜLEŞ
KONTENJAN
CİHAT ŞENGÜN
NEDİM KEREM TÜRKEL
SEDAT YAVUZ
VELİ FİDANVERDİ
CHP'nin Mudanya Belediye Meclis Üyesi adayları
MEHMET AYBARS YILANLI
CENGİZ TANER
ERKAN ALTUNBAŞ
HAYATİ SAMAST
SERVET USTA
ENVER ÜÇÜNCÜ
ALİ POLAT
MUSTAFA ÖZÇELİK
AYDIN DEMİR
CANER TAVSİN
ADNAN MENDERES AKENGİN
YUSUF AKBULUT
MEHMET ER
ŞAHİN GÜNER
VOLKAN ÖZBEK
GÖRKEM KAYA
AYKUT AYDIN
HÜSNİYE PITIRLI
MURAT AŞÇI
İZLE BÜYÜKURGANCI
EFRAİM PALA
ÖZNUR YILMAZ
CHP'nin Yenişehir Belediye Meclis Üyesi adayları
TAYFUN SIRMAN
AHMET KOÇİNALİ
MURAT ERBAŞ
BÜLENT KORKU
ŞAFAK ERDEM
ERGİN ÇAKAR
ŞADİYE KORKMAZ
HALİL YILMAN
ABDURRAHMAN İLETMİŞ
CELAL ÇOBANKENT
FERHAT DURMUŞ
HÜLYA ÇIĞIRDAN
KIVANÇ MUTLU
FAHRİ YILMAZ
HÜSEYİN ÇELİK
AYSUN OĞUZ
RAHMİ GÖKHAN
İBRAHİM AYHAN
YALÇIN DEDE
RECEP ERDOĞAN
İSMAİL YİĞİT
NURAN AKHUN
KONTENJAN
AYLA YALTA
HASAN ARSLANTAŞ
MUSTAFA SÖNMEZ
CHP'nin Osmangazi Belediye Meclis Üyesi adayları
1- SEDAT HİÇDURMAZ
2-SERKAN SAVU
3-ERCAN KORKMAZ
4-BÜLENT MUMCU
5-FEYYAZ ALPTUĞ MEMİŞOĞULLARI
6-FIRAT EMİROĞLU
7-SEVİM SAKALLI
8- MURAT ÜNCÜ
9-HASAN KELEŞOĞLU
10- RAMAZAN DOĞAN
11- BÜŞRA ŞAHİN
12- ALİ İHSAN ALINCA
13- GÜNAY ONAYMAN
14- YÜKSEL ÖZGÜR
15- BÜLENT ÖZDELİR
16- HALİL AKTAŞ
17- SEFA YILMAZ
18 EMİN DÜNDAR
19- AHMET İNCE
20- BURAK İLERİ
21- İSMAİL KILIK
22- SİNAN NERGİZ
23- HAYRİYE TEVFİKOĞLU
24- ERKAN SİNANOĞLU
25- EROL ADAR
26-CEMİLE YILGÖR
27- HIDIR ÇAKMAK
28- FATİH SEVİNÇ
29- MERGÜL ŞENTÜRK
30- AYKUT ERPAMUKÇU
31- HAMİYET ARIKARSLAN
32- ALİ BAKLACI
33- GALİP AKIN
34- BARIŞ ŞAN
35- ŞENAY ULUŞAN
36- SEBAHATTİN HASPOLAT
37- İSLAM KAYA
38- ESMANUR GÜLEÇAL
39- ESRA NUR MERAL
40 İLKNUR ÖZTÜRK
KONTENJAN LİSTESİ
1- HÜSEYİN KOÇAK
2- RECEP ÇOHAN
3- RIZA BULCAN
4- SELİM DÖNMEZ
5-ÇETİN ABLAK
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