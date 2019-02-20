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CHP Bursa meclis üyesi adayları 2019 | Nilüfer Karacabey İnegöl Mudanya Yenişehir Osmangazi

CHP Bursa meclis üyeleri 2019. CHP Bursa belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Bursa belediye başkan adayı Mustafa Bozbey’i aday gösterdi. Mustafa Bozbey ile birlikte Bursa’da yarışacak CHP Bursa Nilüfer, Karacabey, İnegöl, Mudanya, Yenişehir, Osmangazi, belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Bursa belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu. İşte CHP Bursa meclis adayları 2019 listesi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:04
CHP Bursa meclis üyesi adayları 2019 | Nilüfer Karacabey İnegöl Mudanya Yenişehir Osmangazi

CHP Bursa meclis üyeleri 2019. CHP Bursa belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Bursa belediye başkan adayı Mustafa Bozbey’i aday gösterdi. Mustafa Bozbey ile birlikte Bursa’da yarışacak CHP Bursa Nilüfer, Karacabey, İnegöl, Mudanya, Yenişehir, Osmangazi, belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Bursa belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

CHP Bursail Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte CHP Bursa Belediye Meclis üyesi aday listesinde yer alan bazı isimler şöyle oldu: Nilüfer Belediye Meclis Üyesi adayları, Mehmet Demirtaş, Zafer Yıldız, Yalçın Işıkyıldız, Osman Uçar. CHP'nin Karacabey Belediye Meclis Üyesi adayları, Murat Tanrıverdi, Adnan Akın, Gizem Arda, Hasan Hüseyin Kula.

CHP'nin Nilüfer Belediye Meclis Üyesi adayları

MEHMET DEMİRTAŞ

YALÇIN IŞIKYİLDİZ

ZAFER YILDIZ

REMZİ ÇINAR

MUHAMMET AYDIN

OSMAN UÇAR

ADİL KAYAOĞLU

RESİH KONCA

TUĞÇE SAVAŞ

ATAKAN ÇORBACI

SABRİ ÖZLEM

ONUR USLU

OSMAN GÜNEY

MUSTAFA ŞENYURT

ZEKERİYA IŞIK

MURAT EDİNÇ

MUSTAFA ASLAN

ZARİFE ÜÇLERTOPRAĞI

HAFİZE USTURALI

KONTENJAN

OSMAN AYRADİLLİ

DİLBER DERELİ

SERKAN ÇALIŞKAN

MURAT YILDIRIM

CHP'nin Karacabey Belediye Meclis Üyesi adayları

MURAT TANRIVERDİ

ADNAN AKIN

GİZEM ARDA

BALA SONGÜLKUVAN

HASAN HÜSEYİN KULA

KEMAL ZİYA KOŞANER

NEZİH MESTAN

FERUDUN ŞEKER

MUSTAFA UTKU

LEVENT NARHIN

SAVAŞ TABAK

MUSA ÜZER

SEZEN KÖSEM

TAMER TURHAN

ERDİNÇ TATI

YÜKSEL ASA

ORHAN ÇAĞLAYAN

ENGİN ÖZDEMİR

ÖZER AYVAZ

MURAT COŞAN

YUSUF TANKIZ

NURİYE KILIÇARSLAN

KONTENJAN

HÜSNÜ DOĞRUOĞLU

CEM TİRYAKİOĞLU

ENGİN ÜNVEREN

CHP'nin İnegöl Belediye Meclis Üyesi adayları

ERKAN DÖNMEZ

İSMAİL KARAMAN

REGAİP KORKMAZ

FAHRETTİN BAYKAN

DURSUN ÖZTÜRKOĞLU

NEBAHAT YILMAZ

BİROL ATAY

SEVDA MEMİŞ

HALİL KELEBEK

AYŞE PAKOĞLU

MUSTAFA TANRIKULU

RÜVEYDA BURAN

Ş.ALPER KARA

HİKMET SALLI

AHMET DÖĞEN

EMBİYE ŞENER

CEMAL ÖRENLİ

İBRAHİM KAMA

ÖZLEM NAMLIOĞLU

İBRAHİM KISACIK

MEHMET KARAOĞLAN

GÜVEN TORUN

CEMALETTİN TİREN

OSMAN TANIYAN

MURAT CAN

KORAY KILIÇ

ERSOY DUYMUŞ

ANIL GÜNEŞ

ELANUR SEL

SELMA ZEYBEK

UĞUR ATILGAN

GÜRKAN GÜLEŞ

 

KONTENJAN

CİHAT ŞENGÜN

NEDİM KEREM TÜRKEL

SEDAT YAVUZ

VELİ FİDANVERDİ

CHP'nin Mudanya Belediye Meclis Üyesi adayları

MEHMET AYBARS YILANLI 

CENGİZ TANER 

ERKAN ALTUNBAŞ 

HAYATİ SAMAST 

SERVET USTA 

ENVER ÜÇÜNCÜ 

ALİ POLAT 

MUSTAFA ÖZÇELİK 

AYDIN DEMİR 

CANER TAVSİN 

ADNAN MENDERES AKENGİN 

YUSUF AKBULUT 

MEHMET ER 

ŞAHİN GÜNER 

VOLKAN ÖZBEK 

GÖRKEM KAYA 

AYKUT AYDIN 

HÜSNİYE PITIRLI 

MURAT AŞÇI 

İZLE BÜYÜKURGANCI 

EFRAİM PALA

ÖZNUR YILMAZ

CHP'nin Yenişehir Belediye Meclis Üyesi adayları

TAYFUN SIRMAN 

AHMET KOÇİNALİ 

MURAT ERBAŞ 

BÜLENT KORKU 

ŞAFAK ERDEM 

ERGİN ÇAKAR

ŞADİYE KORKMAZ

HALİL YILMAN 

ABDURRAHMAN İLETMİŞ 

CELAL ÇOBANKENT

FERHAT DURMUŞ

HÜLYA ÇIĞIRDAN

KIVANÇ MUTLU 

FAHRİ YILMAZ

HÜSEYİN ÇELİK 

AYSUN OĞUZ 

RAHMİ GÖKHAN 

İBRAHİM AYHAN 

YALÇIN DEDE

RECEP ERDOĞAN 

İSMAİL YİĞİT

NURAN AKHUN

KONTENJAN

AYLA YALTA

HASAN ARSLANTAŞ

MUSTAFA SÖNMEZ

CHP'nin Osmangazi Belediye Meclis Üyesi adayları

1- SEDAT HİÇDURMAZ

2-SERKAN SAVU

3-ERCAN KORKMAZ

4-BÜLENT MUMCU

5-FEYYAZ ALPTUĞ MEMİŞOĞULLARI

6-FIRAT EMİROĞLU

7-SEVİM SAKALLI

8- MURAT ÜNCÜ

9-HASAN KELEŞOĞLU

10- RAMAZAN DOĞAN

11- BÜŞRA ŞAHİN

 

12- ALİ İHSAN ALINCA

13- GÜNAY ONAYMAN

14- YÜKSEL ÖZGÜR

15- BÜLENT ÖZDELİR

16- HALİL AKTAŞ

17- SEFA YILMAZ

18 EMİN DÜNDAR

19- AHMET İNCE

20- BURAK İLERİ

21- İSMAİL KILIK

22- SİNAN NERGİZ

23- HAYRİYE TEVFİKOĞLU

24- ERKAN SİNANOĞLU

25- EROL ADAR

26-CEMİLE YILGÖR

27- HIDIR ÇAKMAK

28- FATİH SEVİNÇ

29- MERGÜL ŞENTÜRK

30- AYKUT ERPAMUKÇU

31- HAMİYET ARIKARSLAN

32- ALİ BAKLACI

33- GALİP AKIN

34- BARIŞ ŞAN

35- ŞENAY ULUŞAN

36- SEBAHATTİN HASPOLAT

37- İSLAM KAYA

38- ESMANUR GÜLEÇAL

39- ESRA NUR MERAL

40 İLKNUR ÖZTÜRK

KONTENJAN LİSTESİ

1- HÜSEYİN KOÇAK

2- RECEP ÇOHAN

3- RIZA BULCAN

4- SELİM DÖNMEZ

5-ÇETİN ABLAK

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:04
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