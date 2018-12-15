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CHP Bursa ilçe belediye başkan adayları 2019 Bursa CHP belediye başkan adayı

CHP'nin belediye başkan adayları 2019 son dakika açıklandı mı? Son gelişmeye göre, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu mu? CHP Gemlik belediye başkan adayı, CHP İnegöl belediye başkan adayı, CHP İznik belediye başkan adayı, Harmancık CHP belediye başkan adayı, CHP Karacabey belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? CHP Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu?

15 Aralık 2018 Cumartesi 13:39
CHP Bursa ilçe belediye başkan adayları 2019 Bursa CHP belediye başkan adayı

CHP'nin belediye başkan adayları 2019 son dakika açıklandı mı? Son gelişmeye göre, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu mu? CHP Gemlik belediye başkan adayı, CHP İnegöl belediye başkan adayı, CHP İznik belediye başkan adayı, Harmancık CHP belediye başkan adayı, CHP Karacabey belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? CHP Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu?

CHP'nin belediye başkan adayları 2019 son dakika açıklandı mı? CHP, İYİ Parti ile yerel seçimde ittifak yapmak için el sıkıştı. İYİ Parti İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP'nin adayını destekleyecek, CHP ise Manisa, Balıkesir, Manisa ve Trabzon'da İYİ Parti'nin adayını destekleyecek. Son dakika gelişmesine göre, CHP Antalya belediye başkan adayı belli oldu. 

CHP'de son dakika belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. Daha önce bazı il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının açıklandığı CHP'de üç büyükşehirde daha belediye başkan adaylarının belirlendiği öğrenildi. Cumhuriyet'in iddiasına göre, CHP’nin Bursa’da ise Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey isminde karar kıldığı, yerine ise yardımcılarından Turgay Erdem’in gösterileceği belirtildi.

CHP Bursa Orhangazi belediye başkan adayı Şaban Çetin Çoklar

CHP Bursa Harmancık belediye başkan adayı Ahmet Tufan

CHP Bursa Orhaneli belediye başkan adayı Vildan Koç

Bursa 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Recep Altepe % 49.6

CHPadayı Necati Şahin % 28.7

MHP adayı Kadir Koçdemir % 15.3

Bursa 24 Haziran genel seçim sonuçları

AK Parti: % 46.01

CHP: % 22.87

İYİ Parti: % 12.71

MHP: % 10.81

HDP: % 5.33

SP: % 1.75 

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 13:39
  1. Trabzon
  2. Manisa
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Balıkesir
  6. Antalya
  7. Ankara
  8. CHP Bursa ilçe belediye başkan adayları 2019
  9. Bursa CHP belediye başkan adayı

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