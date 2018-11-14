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CHP Burdur belediye başkan adayı belli oldu | Yerel seçim 2019 CHP Burdur adayı

CHP Burdun belediye başkan adayı kim? 2019 yerel seçimlerinde aday gösterecekleri 105 ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıklayan CHP, şimdi de aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 150 il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak. CHP’nin yarın açıklayacağı belediye başkan adayları arasında Burdur belediye başkan adayı da var. Peki CHP Burdur’da kimi aday gösterecek? 2019 yerel seçimlerde CHP Burdur belediye Başkan adayının ismi son dakika belli oldu.

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:22
CHP Burdur belediye başkan adayı belli oldu | Yerel seçim 2019 CHP Burdur adayı

2019 yerel seçimlerinde aday gösterecekleri 105 ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıklayan CHP, şimdi de aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 150 il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak. CHP’nin yarın açıklayacağı belediye başkan adayları arasında Burdur belediye başkan adayı da var. Peki CHP Burdur’da kimi aday gösterecek? 2019 yerel seçimlerde CHP Burdur belediye Başkan adayının ismi son dakika belli oldu.

Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren CHP'de Parti Meclisi (PM), bugün olağanüstü toplanacak. Edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde PM öncesinde, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplanacak. Parti örgütlerinden gelen talep ve anketlerin değerlendirileceği MYK sonrasında, belediye başkan adaylığı konusunda üzerinde hemfikir olunan isimler PM'ye sunulacak. PM'nin toplantısı sonrasında da yaklaşık 150 ismin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade ediliyor.

CHP Parti Meclisi’nde ismi açıklanacak belediye başkan adayları arasında Burdur Belediye başkan adayı da var. CHP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Burdur Belediye başkan adayının mevcut belediye başkanı Ali Orkun Ercengiz’i aday gösterecek. Peki Ali Orkun Ercengiz kimdir? Ali Orkun Ercengiz nereli ve kaç yaşında? CHP 2014 yerel seçimlerde Burdur’da ne kadar oy aldı?

2014 Burdur yerel seçim sonuçları

CHPadayı Ali Orkun Ercengiz % 44.4

AK Parti adayı Sebahattin Akkaya% 35.1

MHP adayı Nadir Özcan % 17.4

Ali Orkun Ercengiz kimdir?

Ali Orkun Ercengiz, 1973 yılında Burdur’da, öğretmen bir anne ve babanın iki çocuğundan ilki olarak dünyaya geldi. İlkokulu tamamladıktan sonra 1984 yılında Burdur Anadolu Lisesi’ne sınavla girmeye hak kazandı. Ortaöğretimini tamamladıktan sonra 1992 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni kazanarak yüksek öğrenimime İzmir’de başladı. 1997 yılında fakülteden mezun olarak, 1998 yılında Erzurum ve Tunceli’de vatani görevini eczacı olarak yaptı.1999 yılında Burdur’da serbest eczacılığa başladı. 2003-2005 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2003 yılından 2011 yılına kadar 15. Bölge Isparta Burdur Eczacı Odası’nda yönetim kurulunda görev yaparken aynı zamanda Burdur il temsilciliği görevini yürüttü. Türk Eczacıları Birliği kurultay delegeliği ve çeşitli alt komisyonlarda görev aldı.2011 yılında yürüttüğü çalışmalar neticesinde T.E.B. Merkez Heyeti’nin katkı ve oluruyla 54. Bölge Burdur Eczacı Odası’nın kurucu başkanı olarak atandı. Mecliste kabul edilen 6143 ve 6197 sayılı meslek yasasının taslak komisyonunda görev aldı.Çeşitli sivil toplum örgütlerinde farklı organlarda görev yaptı.30 Mart 2014 yerel seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Burdur Belediye Başkanı seçildi.Ali Orkun Ercengiz, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Evli ve eşi orman endüstri mühendisi olup bir çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 11:22
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