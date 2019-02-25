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CHP Bulancak İlçe Başkanlığı’nda çıkan yangın korkuttu

Giresun’un Bulancak ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin İlçe Başkanlığı binasında bugün klimadan çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:39
CHP Bulancak İlçe Başkanlığı’nda çıkan yangın korkuttu

Giresun’un Bulancak ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin İlçe Başkanlığı binasında bugün klimadan çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.


Alınan bilgiye göre, Bulancak Belediye Çarşısı’nda bulunan Cumhuriyet Halk Parti İlçe Başkanlığı bürosunda sık sık gelip giden elektrik voltajının yüksek gelmesi sebebiyle klima alev aldı. Alev alan klimadan sıçrayan kıvılcımlar büroda bulunan diğer eşyalara sıçradı. Yoğun dumanla kaplanan yangını gören partililer ve vatandaşların itfaiyeye haber vermesinin ardından olay yerine gelen Bulancak İtfaiyesi çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:39
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