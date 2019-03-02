CHP Buca Gençlik Kolları yönetimi istifa etti

İZMİR (AA) - CHP Buca Gençlik Kolları Başkanı Can İrat ve yönetim kurulunun, CHP Parti Meclisi tarafından ilçe belediye başkan adayı olarak belirlenen Suat Nezir'in isminin ilçe seçim kuruluna sunulmamasına tepki olarak istifa ettiği bildirildi.

Gençlik Kollarından yapılan açıklamada, Nezir'in aday değiştirme sürecinin son günü ve saatinde mağdur bırakıldığını, partililer, Buca halkı ve gençlik kolları üyelerinin bu durumdan memnun olmadığı belirtildi.

Açıklamada, karar değişikliği ile partinin ciddi tepkiler toplamaya devam ettiği, partinin evladı Suat Nezir'in ailesi ve sevenlerinin kırılan onur ve itibarının kendilerine tekrar iade edilmesi gerektiği ifade edildi.

"Biz gençler siyaseti dürüst, onurlu ve ilkeli duruşun topluma yayılması amacıyla yaparken, bazı makam sahiplerinin yaptıkları hileleri görmek bizi onlar adına da utandırmıştır." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu operasyonu eğip bükmenin bir anlamı yoktur, yapılan şey düpedüz siyasi kapkaçtır. Bugün Suat Nezir'e karşı yapılan bu kapkaç operasyonunun, ileride biz gençlerin de başına gelmeyeceğinin garantisini bize kim verecek? Bizim siyaseti yozlaştıranlara karşı ses çıkartmayanlardan alacak bir dersimiz yoktur. Fakat onlar gençliğin dinamik ruhu ve temiz siyasetinden ders çıkarmalıdırlar.

Bu süreçte gençlik kolu yönetimi olarak alanda çalışma yapma olanağımız kalmamıştır çünkü Suat Nezir ile çalışma yaptığımız mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, gelinen noktanın vahametinden bihaber değildirler.



Hiçbir siyaset, küçük bir kız çocuğunun ne gülüşünden ne de bir damlacık göz yaşından daha değerli değildir. İnsanı insan yapan değerler, hileli siyasetin çok ötesinde bir anlam taşır. Biz partinin genç evlatları olarak Suat Nezir'in kızının göz yaşında dahi Buca'ya yapılan haksızlığı çok net görebiliyoruz. Aldığımız istifa kararı, ilkeli siyasetten ayrılmayacağımızın bir teminatı olarak düşünülmeli ve siyasete bir nokta değil olsa olsa virgül koymak olarak değerlendirilmelidir."





