CHP'nin İstanbul adayı Ümit Boyner olabilir

Türkiye, yerel seçimler için geri sayıma geçti.

Mart ayında yapılacak seçimler için partiler aday belirleme çalışmalarına başladı.

İstanbul'u kazanmayı hedefleyen CHP, megakent için özel bir çalışma yapacağını açıklamıştı.

Bu kapsamda aday konusunda da çok titiz bir çalışma yapılıyor.

Parti dışından aday

Parti içerisinde birçok isim İstanbul adaylığı için hazır olduğunu bildirirken parti yönetimi bambaşka bir isme yöneldi: Ümit Boyner.

TÜSİAD'ın eski başkanı Ümit Boyner'i gündemine alan CHP yönetimi, seçimlerde bu kez başarı sağlayabileceğine inanıyor.