Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Aday adaylığı için en yüksek ücreti CHP istedi

CHP, siyasi partilerin "aday adaylığı" ücretlerinde en fazla para isteyen parti oldu.

29 Nisan 2018 Pazar 09:14
Aday adaylığı için en yüksek ücreti CHP istedi

Siyasi partilerin "aday adaylığı" tarifesi belli olurken, en yüksek ücreti CHP talep etti. Başvuru ücreti olarak kadın, genç ve engellilerden 5 bin, diğer aday adaylarından ise 10 bin lira alınacak. Başvuru aidatı dışında bin lira da dosya ücreti talep edilecek.

AK Parti, erkek milletvekili aday adaylarından 6 bin lira, kadın ve genç aday adaylarından 3 bin lira, engelli adaylardan bin lira başvuru aidatı alıyor. Aday adaylarından 2 bin 500 lira başvuru aidatı alınan MHP'de engelli aday adaylarından ücret istenmiyor. HDP erkek aday adayları için başvuru ücretini 2 bin 500 lira, Saadet Partisi 3 bin lira, İYİ Parti 5 bin lira, BBP ise kadınlarda 500, erkeklerde de bin lira olarak belirledi. Bağımsız aday olmak isteyenler, 13 bin 916 lirayı ilgili mal sandığına yatıracak. AK Parti'de 29 Nisan (bugün), CHP'de 7 Mayıs, MHP'de 3 Mayıs, SP'de 30 Nisan, ve HDP'de 5 Mayıs'ta sona erecek.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 09:14
  1. AK PARTİ
  2. MHP
  3. chp
  4. aday adaylığı ücreti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Flaş iddia! 4 parti anlaştı 'sıfır baraj' ittifakı yapacaklar
    1. Flaş iddia! 4 parti anlaştı 'sıfır..
    2. Halk TV'de CHP'yi böyle gömdüler!
    3. İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri..
    4. Nefesler tutuldu! İşte muhtemel 11'ler
    5. "Muhammed Salah, İslam'la ilgili..
    6. FETÖ’cülere geçit yok
    7. CHP'li Belediye'de yolsuzluk..
    8. Fenerbahçe'den "şampiyonluk" çıkışı
    9. Bakan açıkladı: Norveç’te bir vatandaş..
    10. Nefesler tutulacak! Kalpler..
    11. Derbi onların ellerinde
    12. Özden Örnek hayatını kaybetti
    13. İsveç'ten tarihi Türkiye itirafı!
    14. Trump tüm mesaisini Kuzey Kore'ye ayırdı
    15. CHP bu alanda birinci oldu
    16. Saadet Partisi'nden YSK kararına itiraz
    17. Uzmanların korkutan "2019" uyarısı!
    18. 'Yetiş Ya Mustafa Sarıgül'
    19. 18 yaşında Asuman Sülkü'den bir ilk
    20. Akşener'den 'suikast' açıklaması
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
    Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
    Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
    Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor
    Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor
    Fatih Erbakan yeni parti kuruyor!
    Fatih Erbakan yeni parti kuruyor!
    Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm
    Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Suudi Arabistan'da Amerikan Güreşi skandalı!
    Suudi Arabistan'da Amerikan Güreşi skandalı!
    Abdullah Gül seçimde kimi destekleyecek?
    Abdullah Gül seçimde kimi destekleyecek?