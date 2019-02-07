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"CHP boyunun ve oyunun ölçüsünü alacaktır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın:- "CHP, 31 Mart 2019 günü hem boyunun hem de oyunun ölçüsünü politikanın ebedi terzisi olan milletten alacaktır"- "MHP Lideri Devlet Bahçeli'yle uğraşmaksa başını sert kayaya çarpmaktır ki bunun sonu, akli dengesini yitirmek ve siyasi mecnuna dönüşmek olacaktır"

07 Şubat 2019 Perşembe 12:57
"CHP boyunun ve oyunun ölçüsünü alacaktır"

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "CHP, 31 Mart 2019 günü hem boyunun hem de oyunun ölçüsünü politikanın ebedi terzisi olan milletten alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın bir iktidar ve koalisyon ortaklığı değil, seçim iş birliği olduğunu belirtti. Yalçın, "Türkiye'nin aydınlık yarınlarına yapılmış akılcı bir yatırım" olarak nitelediği Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerden sonra kalıcı olacağını ve siyaset hayatına kazandırdığı yeni kuvvetli dinamiklerle Türkiye'nin önümüzdeki yıllarını da şekillendireceğini vurguladı.

Yalçın, "Şüphesiz Cumhur İttifakı 21. yüzyılın lider ülke Türkiye'sini kurma yolunda atılmış sadece isabetli bir siyasi adım değil, aynı zamanda diplomatik, sosyolojik ve kültürel dayanakları bulunan kalıcı bir milli mutabakat projesidir." ifadelerini kullandı.

Halkın da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eseri olan bu ittifakı, milli birlik ve silkinme hamlesi olarak gördüğü için benimsediğini ve kucakladığını belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçıran, kendisini geren ve sinir sistemini harap ederek sürekli gaf yapmasına yol açan bu hakikat, hükümet icraatı eleştirilirken bile MHP'nin neden alakasız ve ahlaksızca hedefe konulduğunu açıklamaktadır. Cumhur İttifakı'nın kazanımları, buna savaş açan Sayın Kılıçdaroğlu'nu, başkalarını tahkir edici ifadeler kullanarak kendi zaaflarını örtmeye ve nefsini yüceltmeye çalışan bir zavallı konumuna düşürmüştür."

Cumhuriyeti kuran bir partinin, Cumhuriyet düşmanlarına peşkeş çekildiğini savunan Yalçın, "Atatürk'ün partisi tanınmaz hale getirilmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu, CHP’yi giderek marjinalleşen Marksistlerin sığınacağı bir liman, içeride tükenme yolundaki teröristlerin saklanacağı mağara, himmet arayan FETÖ'cülerin yaslanacağı melce haline getirmiştir. CHP Genel Başkanı; Kandil’in muhafızı, bölücü terör örgütünün siyasi kanadı konumundaki HDP’yi kollayan baş zaptiye, yancılık ve maşalık işlevi için İP’i kurgulayan baş faildir." görüşünü savundu.

CHP'nin terör örgütünün siyasi kanadıyla kapalı kapılar ardında iş birliği yaptığını ve bunu inkar ettiğini öne süren Yalçın, "Bunu inkar ederken Türk milliyetçiliğinin siyaset platformundaki temsilcisi olan MHP’yi karalamaya çabalamaktadır.Türk seçmeninin partisine dönük olumsuz bakış ve temayülü şimdiden belli olmaya başladığı halde ayağı bir türlü yere değmeyen, bulutların üzerinde dolaşan Kılıçdaroğlu'nun MHP hakkındaki akla ziyan sözleri, en aklı başında vatandaşlara bile 'Pes vallahi' dedirtmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Alphonse Daudet"in roman karakteri "Tarasconlu Tartarin" benzeten Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye yönelik sözlerini de eleştirdi. Yalçın, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun MHP’den ayrıştırma hevesiyle Ülkücülere yaranma ve hoş görünme söylemi de utanmazca ve riyakarcadır. CHP Genel Başkanı'nın, ülkücülerin hissiyat ve fikirlerini tesir altında bırakacağı zannı, kamil bir Müslüman’ın mürtet olabileceğine inanmak kadar batıldır.Ülkücüler niyet okuyucusu değillerdir ama Kemal Kılıçdaroğlu ve avenesinin kendileri hakkındaki gerçek düşüncelerini iyi bilirler.CHP, 31 Mart 2019 günü hem boyunun hem de oyunun ölçüsünü politikanın ebedi terzisi olan milletten alacaktır. HDP ile kripto iş birliği planı, CHP'nin elinde patlayacak bir saatli bombadır. Bu parça tesirli bombadan en çok da yancısı İP etkilenecektir.MHP Lideri Devlet Bahçeli'yle uğraşmaksa başını sert kayaya çarpmaktır ki bunun sonu, akli dengesini yitirmek ve siyasi mecnuna dönüşmek olacaktır."

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 12:57
  1. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın

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