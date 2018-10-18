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CHP Bolu Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı

CHP Mart 2019’da Bolu’da büyükşehir Belediye Başkanlığı için kimi aday gösterecek merak konusu olurken CHP’ye yerel seçimlerde belediye başkan adaylığı için kamu çalışanları dışındaki aday adayların başvurularında son tarih 19 Ekim. CHP’ninBolu Büyükşehir Belediye Başkan da büyük orandabelirlendi.

18 Ekim 2018 Perşembe 13:00
CHP Bolu Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı

CHP Mart 2019’da Bolu’da büyükşehir Belediye Başkanlığı için kimi aday gösterecek merak konusu olurken CHP’ye yerel seçimlerde belediye başkan adaylığı için kamu çalışanları dışındaki aday adayların başvurularında son tarih 19 Ekim. CHP’nin  Bolu Büyükşehir Belediye Başkan da büyük oranda  belirlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Bolu'da yaptırdığı anketlerde ise milletvekili Tanju Özcan ismi öne çıktı. Muharrem İnce ile yakınlığı bilinen Özcan'ın, Bolu'dan aday  gösterileceği belirtiliyor.

Bolu 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Alaaddin Yılmaz % 49.6

CHP adayı Mehtap Özcan Mısırlıoğlu % 37.7       

MHP adayı Şükrü Gülez % 9.9   

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 13:00
  1. CHP Bolu Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı
  2. mart 2019 yerel seçimleri chp bolu
  3. Tanju Özcan

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