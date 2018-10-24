CHP Bursa ve ilçeleri belediye başkan adayları açıklandı 2019 yerel seçim

CHP yerel seçim için 105 belde ve ilçenin belediye başkan adaylarını belirledi. İşte CHP’nin 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerdeki belediye başkan adayları açıklandı. CHP Mart 2019 yerel seçimlerde Bursa Keles’de Ahmet Zekai Yıldız’ı Bursa Kestel’de Yıldıray Atlı’yı, Bursa Gürsü’da Funda Türkcoş Pekiner’i Bursa Gemlik belediye başkan adayı Mehmet Uğur Sertaslan’ı aday gösterdi. Bursa Karacabey’de Murat Tanrıverdi’yi Bursa Mustafa Kemal Paşa ilçesi belediye başkan adayı ise Orhan Alper oldu.