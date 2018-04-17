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Bülent Tezcan'dan erken seçim açıklaması

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin erken seçime hazır olduğunu söyledi.

17 Nisan 2018 Salı 15:21
Bülent Tezcan'dan erken seçim açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında seçimlerin 26 Ağustos 2018'de yapılmasını istedi.

MHP Lideri'nin bu çağrısına CHP'den bir cevap daha geldi.

"BİZ HER ZAMAN HAZIRIZ"

Habertürk canlı yayınına bağlanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, partisinin erken seçime hazır olduğunu söyledi.

Tezcan, "Biz varız, Cumhurbaşkanlığı seçimi de milletvekilliği seçimi de erkene alınabilir. Türkiye’nin esaslı ve ciddi bir sorunları var. Hodri meydan diyoruz. Biz her zaman hazırız. Türk milleti gereken cevabı verecektir. Koalisyonun büyük ortağı AK Parti'nin ne diyeceğini merakla bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 15:21
  1. Bülent Tezcan: CHP erken seçime hazır
  2. chp
  3. bülent tezcan
  4. devlet bahçeli

YORUM YAZ

  • şerefşeref3 sa önce
    CHP her seçimden önce çıkıp biz hazırız diyor ama iç açıcı bir sonuçla da bir türlü karşılaşamıyor. Bilakis erime yaşıyor.
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