CHP Bitlis Hizan ilçesi başkan adayı Süleyman Baştürk kimdir? | Süleyman Baştürk biyografisi CHP, ikisi ilçe altısı belde olmak üzere sekiz adayını daha belirledi. Bu çerçevede, Mersin'in açıklanmayan tek ilçesi olan Toroslar'da Mersin Fırıncılar Odası eski başkanı Süleyman Dalkılıç aday gösterildi. Bitlis'in Hizan ilçesinde ise Süleyman Baştürk CHP adayı oldu. Batman'ın Yücebağ beldesinde Yaşar Tuncay, Isparta'nın Hüyüklü beldesinde Halil Görmez, Yozgat'ın Uzunlu beldesinde Okan Yaşar Elbaşı, Zonguldak'ın Gülüç beldesinde Burak Emrah Yapıcı, Ormanlı beldesinde Ayhan Turan, Karaman beldesinde ise Mustafa Kalaycı aday gösterildi. Peki Bitlis Hizan ilçesi Süleyman Baştürk kimdir, nerelidir? İşte Süleyman Baştürk'ün hayatına dair merak edilen detaylar...

CHP, ikisi ilçe altısı belde olmak üzere sekiz adayın Hizan ilçesinde ise Süleyman Baştürk CHP adayı oldu. Batman'ın Yücebağ beldesinde Yaşar Tuncay, Isparta'nın Hüyüklü beldesinde Halil Görmez, Yozgat'ın Uzunı daha belirledi. Bu çerçevede, Mersin'in açıklanmayan tek ilçesi olan Toroslar'da Mersin Fırıncılar Odası eski başkanı Süleyman Dalkılıç aday gösterildi. Bitlis'inlu beldesinde Okan Yaşar Elbaşı, Zonguldak'ın Gülüç beldesinde Burak Emrah Yapıcı, Ormanlı beldesinde Ayhan Turan, Karaman beldesinde ise Mustafa Kalaycı aday gösterildi. Peki Bitlis Hizan ilçesi Süleyman Baştürk kimdir, nerelidir? İşte Süleyman Baştürk'ün hayatına dair merak edilen detaylar... Süleyman Baştürk kimdir? Süleyman Baştürk 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Bitlis Bölgesi, ikinci sıradan millet vekili adayıdır. 1963 yılında Çorum'da dünyaya gelen Süleyman Baştürk, ortaokul mezundur. Eşiyle kendilerine ait iş yerinde eczacılık yapan Baştürk, evli ve 2 çocuk babasıdır. Süleyman Baştürk, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP Bitlis Hizan ilçesine başkan adayı olarak gösteriliyor.

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