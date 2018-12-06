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CHP Bilecik ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Bilecik ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Bilecik İnhisar belediye başkan adayı, CHP Bozuyük belediye başkan adayı, Dodurga CHP belediye başkan adayı, CHP Omaneli belediye başkan adayı, CHP Pazaryeri belediye başkan adayı, CHP Yenipazar belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

06 Aralık 2018 Perşembe 18:45
CHP Bilecik ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Bilecik ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Bilecik İnhisar belediye başkan adayı, CHP Bozuyük belediye başkan adayı, Dodurga CHP belediye başkan adayı, CHP Omaneli belediye başkan adayı, CHP Pazaryeri belediye başkan adayı, CHP Yenipazar belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Bilecik ilçe belediye başkan adayları kim oldu? 

Bilecik Belediye Başkan adayı Semih Şahin

Bilecik İnhisar belediye başkan adayı Ayhan Özdübek

 

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 18:45
  1. CHP Bilecik İnhisar belediye başkan adayı
  2. CHP Bozuyük belediye başkan adayı
  3. Dodurga CHP belediye başkan adayı
  4. CHP Omaneli belediye başkan adayı
  5. CHP Pazaryeri belediye başkan adayı
  6. CHP Yenipazar belediye başkan adayı

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