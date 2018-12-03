CHP Bilecik belediye başkan adayı kim? Bilecik CHP 2019 adayları

CHP’nin belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? Sorusu sorulmaya devam ederken, CHP 2019 yerel seçimler için belediye başkan adaylarını belirlemeye devam ediyor. CHP Bilecek belediye başkan adayları kim olacak? Bilecek CHP belediye başkan adayları ne zaman belli oldu mu, ne zaman belli olacak merak konusu olurken, CHP Bilecek belediye başkan adaylarını belirmek için eğilim yoklaması yaptı.

24 Haziran seçimlerinde sandıktan bir kez daha yenilgiyle çıkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, aynı durumu 31 Mart 2019 yerel seçimlerde yaşamak istemiyor. CHP muhalefetinin 2019 yerel seçimleri de kaybedilmesi durumunda genel başkanın değiştirmek için tetikte beklediği herkes tarafından bilinmekte. CHP’nin genel başkan koltuğunda oturan Kılıçdaroğlu bunu bildiği için yerel seçimlere daha bir sıkı çalışmakta. CHP geçtiğimiz günlerde 252 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP’nin bu hafta içinde 300 il ve ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor. CHP’nin Bilecik belediye başkan adayları kim olacağı merak edilirken, Bilekiç’te CHP'den belediye başkanlığı için aday adaylığını açıklayan 4 kişi için eğilim yoklaması yapıldı. Yoklamada en çok oyu Semih Şahin aldı. Semih Şahin 384, Seyfi Özgen 121, Hüseyin Korkman 57 ve İsmail Cinoğlu 35 oy alırken 1 oy da geçersiz sayıldı. CHP’nin Bilecik adaylığı konusunda ibrenin Semih Şahin’de olduğu öğrenildi.

CHP belediye başkan adayları açıklandı 2019 yerel seçimler CHP adayları listesi

MHP'nin Bileçik ilçeleri belediye başkan adayları açıklanmıştı.

Bilecik Gölpazarı İlçesi Belediye Başkan Adayı Murat ER

Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan Adayı Haluk FİLİZLİ

Bilecik Yenipazar İlçesi Belediye Başkan Adayı İlhan ÖZDEN

MHP belediye başkan adayları son dakika açıklandı! MHP belediye başkan aday listesi 2019

Bilecik 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Selim Yağcı % 39.7

MHP adayı Hüseyin Şensoy % 30.4

CHP adayı Sungur Turan % 27.8

Bilecik 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 43.04

CHP % 28.47

İYİ Parti % 14.42

MHP % 9.38

HDP % 2.94

SP % 1.13

AK Parti Bilecik Milletvekili

Selim Yağcı

CHP Bilecik Milletvekili

Yaşar Tüzün