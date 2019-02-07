CHP bildirgesinde ekonomi öne çıkacak Aday belirleme çalışmalarında sona gelen CHP'de seçim bildirgesi pazar günü açıklanacak

CHP'nin seçim bildirgesi, 10 Şubat Pazar günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanacak. Bildirgede ekonomi başlığı öne çıkacak. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'de yerel seçim hazırlıkları kapsamında aday belirleme çalışmalarında sona gelindi. Kalan seçim bölgelerindeki adayların belirlenmesi için yetki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na verilirken, adayların ve yerel seçim bildirgesinin tanıtımı hafta sonu gerçekleştirilecek. Pazar günü saat 11.00'de Ankara Spor Salonu'nda açıklanacak bildirgede, yerel seçim vizyonu ve vaatler yer alacak. CHP'nin bildirgesinin ana unsurunu ekonomi oluşturacak. Artan gıda ve tarım ürünleri fiyatlarına vurgu yapılacak olan bildirgede yerel yönetimlere ilişkin çözüm önerileri sunulacak, sosyal belediyecilik anlayışına ilişkin bilgiler yer alacak. - Sloganlar tanıtılacak Ankara Spor Salonu’nda yapılacak toplantıda sloganlar da tanıtılacak. CHP, propaganda süresince "Derman belediyeciliği" ve "Mart'ın sonu bahar" sloganlarını kullanacak. Ayrıca, "Bereketli, huzurlu, özgür kentler" sloganının da kullanılması planlanıyor. Toplantıda aynı zamanda aday tanıtımı da yapılacak. CHP'nin tanıtım toplantısına, yeniden aday gösterilmeyen CHP'li belediye başkanları ile tüm aday adayları da davet edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.