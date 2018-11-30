CHP Beylikdüzü belediye başkan adayı kim? CHP İstanbul yerel seçim 2019 adayları

Ekrem İmamoğlu'nun CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı söyleniyor. CHP'nin İstanbul Beylikdüzü'nü 2014 yerel seçimlerde AK Parti'den kazandı. 2019 yerel seçimlerde CHP Beylikdüzü Belediye başkan adayı kim olacak sorusu merak edilirken, CHP Beylikdüzü adayının da belli olduğu haberleri geliyor. peki CHP Beylikdüzü Belediye Başkanlığı için kimi aday gösterecek?

CHP İstanbul belediye başkan adayı ne zaman belli olacağı merak konusu olurken, bazı büyükşehir belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 300 belediye başkan adaylarını 6 Aralık'ta açıklayacak. Peki CHP Beylikdüzü belediye başkan adayı kim olacak? Beylikdüzü CHP belediye başkan adaylığında hangi ismi tercih edecek sorusu sorulmaya devam ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi (PM) 24 Ekim’de 105, 14 Kasım’da ise 147 belediye başkan adayını açıkladı. İYİ Parti ile ittifak arayışının devam ettiği CHP’de İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının kimler olacağı halen belirsizliğini korumaya devam ediyor. CHP PM, 6 Aralık'ta bir toplantı gerçekleştirip 300'e yakın belediye başkan adayının ismini açıklayacak. CHP’nin açıklanacağı belediye başkan adayları arasında 1 büyükşehir ve 10 il belediye başkan adayının da bulunduğu öğrenildi.

CHP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı kim?

CHP İstanul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak merak edilirken, CHP İstanbul ilçe adaylarının belli olduğu söylentileri var. CHP Beylikdüzü belediye başkan adaylının kim olacağı açıklandı. CHP İstanbul eski Milletvekile Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul İBB adayı olması durumunda CHP'nin Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı olarak Süleyman Çelebi'nin gösterileceğini söyledi.

CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019