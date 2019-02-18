CHP Besni adayı Açar, seçim çalışmalarını değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi Besni Belediye Başkan adayı Vakkas Açar, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimler hakkında değerlendirmede bulundu.

CHP Besni Belediye Başkan adayı Vakkas Açar, yürüttükleri kapsamında çalışmalarla oy potansiyellerinin her geçen gün arttığını söyledi. 31 Mart 2019 seçimlerinde 10 bin gibi bir oy alma hedeflediklerini söyleyen Açar, “Bugün itibarı ile Cumhuriyet Halk Partisi Besni ilçe örgütümüz, tüm seçmenlerimize ulaşabilecek örgütlenmesini tamamlamış, gençlik ve kadın yapılanmalarımız ile birlikte tüm mahalle ve cadde temsilciliklerini oluşturmuş durumda. Çalışmalarımız tek yürek bir yumruk misali güçlü bir şekilde yürütülmektedir. Arkadaşlarımız Besni’nin tüm mahallelerinde ciddi çalışmalarda bulunuyorlar. Planlı ve disiplinli bir teşkilat çalışması yürütüyoruz. Bu seçimler Besni için büyük önem taşıyor. Yani sıradan bir seçim değil ve büyük fırsatları barındıran bir yerel seçim. Besnili hemşehrilerimiz bu fırsatı iyi değerlendirmeli. Uzun zamandan beri yürüttüğümüz çalışmalarda gördüm ki partililerimiz büyük bir heyecan ve coşku içerisindeler. Bugüne kadar hiç olamadığı kadar birlik ve beraberlik içerisindeler. Parti tabanımızda bütünlüğü sağlamış durumdayız. Diğer partilerin seçmenlerinden bize karşı bir teveccüh var. Biz tüm kadrolarımızla bu teveccühe layık olmaya çalışacak ve beklentilerin üzerinde bir performansla ilçemize hizmet edeceğiz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Biz her şeyi birlikte yapacağız. Açık, şeffaf ve hesap vere bilir bir anlayışla kimsenin ötekileştirilmediği, eşitlikçi, katılımcı, hoşgörü ve hizmetin öncelendiği sosyal belediyeciliği ilçemize getireceğiz. Besni insanı hasret kaldığı hizmetleri fazlasıyla hak ediyor. Bu nedenle Mart’ın sonu bahar gibi gözüküyor" diye konuştu.